¿Afectará el conflicto EEUU y Venezuela al turismo de RD?

EL AUTOR es periodista. Reside en Santo Domingo.

Parece que estamos frente a un apotegma a la pobreza extrema en América Latina y el Caribe, a raíz de las inestabilidades y los conflictos que han surgido en la región. Esto brota y viene a colación a razón de un potencial conflicto armado entre Estados Unidos y Venezuela, ¿afectará esa situación el turismo en República Dominicana? ¿Impactaría este hecho en la economía del país?

Si asumimos el apotegma del Banco Mundial, en el sentido de que “la pobreza extrema aumenta rápidamente en las economías afectadas por conflictos e inestabilidad”, tenemos que concluir -con muchos pesares- que en los países de la región de América Latina y el Caribe se vislumbran situaciones difíciles, o tal vez se genere “una hambruna”.

Según una evaluación que este organismo publicó en Washington, en junio de este 2025, “los retrocesos en el desarrollo se incrementan a medida que la frecuencia de los conflictos alcanza el nivel más alto en 25 años”.

“Los conflictos y la inestabilidad están causando estragos en las 39 economías afectadas por estos problemas, aumentando la pobreza extrema con mayor rapidez que en ningún otro sitio, intensificando el hambre aguda y alejando aún más la posibilidad de alcanzar varios de los principales objetivos de desarrollo”.

Preocupa, por tanto, que se perciban estos trances sumamente peligrosos en países de América Latina y el Caribe. La situación presagia, si nos acogemos a estas ventilaciones del Banco Mundial, que la inestabilidad impactará en las situaciones económicas y sociales de la región.

Derecha versus izquierda

No solo se registra el caso de presión belicista a que son sometidas Venezuela y Colombia por parte del gobierno de Donald Trump de Estados Unidos, sino que, además, se registra un paulatino agravamiento, un deterioro en las disputas políticas –derecha versus izquierda- en la región. Y no se trata de la clásica lucha ideológica propia del quehacer democrático consolidado, no, ahora estamos frente a los ditirambos y contradicciones que responden más bien a una preocupante escalada de la nueva Guerra Fría entre las grandes potencias (Estados Unidos, por un lado y China y Rusia, por el otro).

Estas poderosas naciones buscan tomar espacios, o más bien, el control geopolítico de la región. Por un lado, rusos y chinos se expanden y afianzan en lo que los estadounidenses entienden que es su “patio trasero”.

No es una libre apreciación. La propia generala retirada y exjefe del Comando Sur del Ejército de Estados Unidos, Laura J. Richardson, destacó sin ambages: “la importancia estratégica de América Latina y el Caribe por sus ricos recursos naturales, como el litio en el “Triángulo del Litio” (Bolivia, Argentina y Chile), petróleo en Guyana y Venezuela, y las reservas de cobre y oro, además de la Amazonía”.

Richardson expresó en conferencias que dictó mientras desempeñó el cargo, su “preocupación por la influencia de China y Rusia en la región, y la necesidad de que Estados Unidos fortalezca su juego para competir por estos recursos y contrarrestar lo que afirma son amenazas a la seguridad nacional”.

Las declaraciones de la generala Richardson se produjeron en el 2023 y ya comenzaron a sentirse los efectos en la región de esa línea de pensamiento programático, político-militar, de carácter hegemónico.

Triángulo del litio, petróleo y oro

Específicamente, la alto oficial militar citó como intereses de Estados Unidos en la región las “enormes reservas de recursos valiosos para la tecnología y la economía global, destacando el litio (aproximadamente el 60% de las reservas mundiales se encuentran en el “Triángulo del Litio” de Argentina, Bolivia y Chile); petróleo (se han descubierto grandes reservas de petróleo ligero y dulce en Guyana, y Venezuela tiene importantes reservas de petróleo, cobre y oro) y la Amazonía, que alberga “los pulmones del mundo”, con vastas reservas de agua dulce.

Igualmente, se atribuye a la generala Richardson haber advertido sobre “la creciente competencia geoestratégica con China y Rusia en la región, y la necesidad de que Estados Unidos fortalezca su posición para competir por estos recursos”.

A partir de esa línea estratégica, la militar ve la presencia de Rusia como “amenazas a la seguridad” de Estados Unidos, mientras que desde esa lógica China representa un motivo de preocupación, ya que, según los analistas, esta nación liderada por el Partido Comunista, también busca los recursos naturales de América Latina y el Caribe para su explotación, destacándose, asimismo, que los chinos obtienen “el 36% de su suministro de alimentos en la región”.

Para entonces, en pleno ejercicio de su gestión militar y geoestratégica en la región, ya “la generala (Richardson, primera mujer en dirigir el Comando Sur de los Estados Unidos) ha instado a contrarrestar, ante la creciente presencia de Rusia y China en la región, lo que, según su punto de vista, se trata de “amenazas” de las que hay que proteger los intereses de seguridad nacional de Estados Unidos”.

Hizo varias sugerencias en ese sentido, entre las que se destaca que Estados Unidos intensifique “su juego” para competir efectivamente en la región, propuso la aplicación de una especie de “Plan Marshall” en América Latina para fortalecer la seguridad económica y que su nación apoye “a las democracias del hemisferio occidental contra los “agresores” que buscan destruir el orden internacional”.

JPM

Compártelo en tus redes:

ALMOMENTO.NET publica los artículos de opinión sin hacerles correcciones de redacción. Se reserva el derecho de rechazar los que estén mal redactados, con errores de sintaxis o faltas ortográficas.