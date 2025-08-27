Aeropuerto de Puerto Príncipe podría seguir cerrado 3 meses

Puerto Príncipe, 27 ago.- La Dirección General de la Oficina Nacional de Aviación Civil de Haití, estima que la Administración Federal de Aviación de Estados Unidos (FAA) podría extender por tres meses más la prohibición de vuelos comerciales hacia el país caribeño.

Réginald Guignard, máximo responsable de la entidad criolla explicó que la misma estaba programada para expirar el 8 de septiembre de 2025, pero la inseguridad pudiera conducir a la FAA a mantener su postura adoptada en noviembre de 2024, informó el diario Haití Libre.

Recuerdan los medios que el historial de los pandilleros se hizo más notorio cuando abrieron fuego contra una aeronave en plena maniobra de aterrizaje de la compañía estadounidense Spirit Airlines, la cual fue a parar a la República Dominicana con una azafata herida.

A raíz del atentado, fue realizada una inspección a las naves que vuelan a Puerto Príncipe, y fue cuando se descubrió que ya los bandidos habían agujereado un aparato de la línea Jet Blue y otro de la American Airlines.

Emisoras locales se adelantaron a comentar que para el Consejo Presidencial de Transición y el gobierno del primer ministro, Alix Didier es una derrota política que un aeropuerto internacional permanezca cerrado desde noviembre de 2024, dejando prácticamente a Haití desconectado del mundo.

