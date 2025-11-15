Advierten sobre desafíos de Haití ante la diabetes

Una dieta saludable ayuda contra la diabetes Tipo 2

Puerto Príncipe, 15 nov.- La presidenta de la Fundación Haitiana de Diabetes y Enfermedades Cardiovasculares, Nancy Charles advirtió que el país tiene hoy el desafío de divulgar más conocimientos sobre la diabetes para su prevención y un mejor manejo.

Existen varios obstáculos que enfrentan las personas que viven con diabetes en Haití, uno de ellos es el estigma e ignorancia, observados tanto en las escuelas como en los lugares de trabajo.

Otro punto importante, en su opinión, es la discriminación profesional, con ciertos puestos negados a personas con esta dolencia.

También se suma la precariedad económica, pues se trata de en un país donde gran parte de la población sobrevive con muy pocos recursos.

La doctora -citada por el diario Le Nouvelliste- lamentó el acceso limitado a la atención esencial, medicamentos y exámenes, elementos que pueden estar relacionados con la angustia psicológica, especialmente entre los jóvenes que luchan por aceptar su condición y enfrentar la mirada de quienes los rodean.

of-am