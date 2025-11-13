Advierte crisis de confianza y credibilidad en Gobierno PRM
SANTO DOMINGO.– El expresidente de la República, Leonel Fernández, advirtió que la República Dominicana atraviesa una “peligrosa combinación de crisis simultáneas producto de una creciente pérdida de confianza en el gobierno que dirige el Partido Revolucionario Moderno (PRM)».
En un encuentro con profesionales de distintas áreas, el Presidente del partido Fuerza del Pueblo (FP) señaló que esa pérdida de credibilidad se está agravando porque todos los problemas empiezan a brotar simultáneamente.
Dijo que desde su llegada al poder en el año 2020, el PRM entendió que enfrentaba una tendencia global que limita a muchos gobiernos a un solo mandato.
RED CLIENTELAR DE EXPANSION GASTO SOCIAL
A su juicio, para contrarrestar esto, el Gobierno actual optó por establecer una “red clientelar” mediante la expansión masiva del gasto social.
«Cuando llega se da cuenta que hay un ciclo político internacional, donde los gobiernos solamente duran cuatro años, porque la crisis financiera global provocó una reconfiguración del escenario político en toda parte del mundo desde el 2012, todo el que estaba en el poder perdió, con algunas excepciones», indicó.
BENEFICIADOS POR EL PRM SACADOS DEL PADRON
Fernández agregó: «Entonces, su estrategia fue implementar el gasto social mediante la creación de una base social clientelar. Si nosotros teníamos un programa de Solidaridad para los ciudadanos y familias, el gobierno lo duplicó”.
Puso como ejemplo que si en sus gobiernos (1996-2000, 2004-2008, 2008-2012) se daban 800 pesos de ayuda , el PRM va a dar 1,600.
“Ahora, la diferencia entre ellos y nosotros es que el programa nuestro fue con el PNUD y no fuimos nosotros quienes seleccionamos las familias que iban a ser beneficiadas, mientras que ellos lo han hecho con el padrón electoral”, indicó.
DEPENDENCIA POLITICA DE BENEFICIARIOS AYUDAS
A juicio del exmandatario, este uso partidista de los programas sociales ha creado una dependencia política que condiciona a los beneficiarios.
«Y sobre esa base entonces quieren tener una masa cautiva por el hecho de “si yo me voy del gobierno, te van a quitar ese bono, la brisita, el cariñito a la madre, tal cosa”, señaló.
an/am
Este hombre tiene tan mala memoria que olvida el apoyo dado al gobierno de Luis en el 2020🇩🇴
ES QUE EN LA FORMA QUE LA DEMOCRACIA REPRESENTATIVA GASTA LOS RECURSOS DEL PAIS NO ES PARA QUE LA ECONOMIA CREZCA. AQUI TODOS LOS QUE GANAN MUCHO EN PESOS LOS GASTAN EN DOLARES Y NO PRODUCEN UN DOLAR PARA PONERLOS EN LAS ARCAS DEL PAIS. COMO VAMOS A SALIR DE LA DEUDA CON TANTOS GASTOS EN DOLARES HACIENDOLOS GENTE QUE NO LOS PRODUCEN.
2. LA MAYORIA DE LOS COMERCIOS NUESTROS CON DE PRODUCTOS INTERNACIONALES, QUE NO LO PRODUCE EL PAIS,TALES COMO CARROS, ELECTRODOMESTICOS, MATERIALES DE CONTRUCCION, ELECTRICOS, MEDICOS, ETC., HASTA PESCADOS WHISKY, VINOS, Y TAMBIEN LOS PESOS POR DOLARES PARA GUARDARLOS O IRSE A VIAJES DE PLACER.BUENO, HASTA LAS IGLESIAS MANDAN DOLARES A SU SEDE MATRIZ Y NO PRODUCEN UN DOLAR.
3. LOS POBRES CAMPESINOS AGRICULTORES, QUE NUNCA RECIBEN UN RECONOCIMIENTO DE LOS GOBIERNOS SON LOS QUE AYUDAN A QUE ESOS COME PAIS SE HAGAN RICO .LOS QUE COMETEN ESA INJUSTICIA DE EMPOBRECER A LOS DOMINICANOS, LOS GOBIERNOS LE HACEN RECONOCIMIENTO, A LOS QUE PRODUCEN, CACAO, CAFE, TABACO, PLATANOS, AGUACATES MANGO PARA EXPORTAR , LOS GOBIERNOS, NI LOS CONOCEN.
Pobre Leonel, de aquí al 2028 no tendrá de que hablar, la gente hasta odio le va a tomar, es que desde ya estamos cansados. El presidente Luis Abinader se maneja con mayor nivel y con más prudencia que él, su deseo es superar la cantidad de años que duró Balaguer en el poder, y como sabe que no vuelve a ser presidente, está frustrado.
Buenas noches Líder pues si Leonel te tiene cansado prepara para aguante porque porque esto todavía no empieza prepárate para que aguante porque ahora si que falta Manbo caballero
Este gobierno está caído, la población dominicana está pasando hambre,la inflación no se soporta y para colmo apagones 24/7.
Se van !!
LEONEL TAN ESCATOLOGICO Y APOCALIPTICO COMO SIEMPRE SI TIENES TANTOS TEMORES BUSCATE UN BUN TERAPEUTA QUE TE ACLARE TUS DUDAS Y PULSIONES ,ESTAS MUY PESIMISTA .
«NO HAY NADA TAN MALO QUE NO TENGA ALGO BUENO NI NADA TAN BUENO QUE NO TENGA ALGO MALO»
Pero este corrupto piensa k toda via hay Indio en RD por mas k hable diga del gobierno no vuelve a governar papa de la corruption
Y AHORA ES QUE SE DIO CUENTA ESE LADRON MAMAHUEVAZO!?!?!? ABINADER PERDIO LA CONFIANZA CONMIGONDESDE LA PRIMERA VEZ QUE PERMITIO LAS PARTURIENTAS HAITIANAS DESDE NUESTROS HOSPITALES
BUENO LEONEL EN TU GOBIERNO VENDISTE LAS EMPRESAS DEL PUEBLO DOMINICANO.LE HICISTE UNA UNIVERSIDAD A LOS HAITIANOS, Y EN AGRADECIMIENTO TE IBAN ASESINAR. EN EL MISMO HAITI.NO OBSTANTE TAL BARBARIDAD LES ABRISTE LA FRONTERA A LOS HAITIANOS.Y BDANILO LES ABRIO LAS HOSPITALES A LAS PARTURIENTAS HAITIANAS.POR FAVOR LEONEL EL UNICO BIEN QUE TU LES PUEDES HACER A LA NACION. ES NO ASPIRANDO MAS A LA PRESIDENCIA. .. EL NAVEGANTE
Pero las cajas que. Tu. Daba todas tenia tu. Foto
La ladroncita Gloria Reyes
LEONEL ME TIENE CANSAO TANTO K JODE
ESE ES EL QUE TE VA A GOBERNAR ENNEL 2028, YA LO VERAS..