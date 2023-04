Adriano Espaillat quiere más diputados para la diáspora (OPINION)

EL AUTOR es ingeniero agrónomo, abogado, escritor y político. Reside en Nueva York.

1 – En el Diario Libre USA de fecha 16 de abril, me ha sorprendido la noticia siguiente: El congresista de origen dominicano por el Distrito 13 de Nueva York, Adriano Espaillat, en nombre de los dominicanos residentes en esa ciudad solicitó la colaboración del Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, para que las autoridades electorales en República Dominicana revisen la forma de representación del dominicano en el exterior, alegando que se debe ampliar la cantidad de los legisladores en ultramar.

2 – Espaillat estima que la actual metodología de representación no logra su objetivo y obstaculiza el que los diputados de ultramar puedan desarrollar de manera eficiente su labor constitucional.

3 – De acuerdo con el representante de Nueva York, con quien el Defensor del Pueblo tuvo la oportunidad de compartir en su reciente visita a esta ciudad, “la Circunscripción de Norteamérica que incluye a Estados Unidos y Canadá tiene 3 diputados, pero solo entre Manhattan y El Bronx hay medio millón de dominicanos. Por tanto, la composición de las circunscripciones electorales no permite que haya una representación más eficiente ya que es muy difícil para un solo congresista representar y canalizar efectivamente las necesidades y expectativas de toda la comunidad”. «Nos urge que se cambie el tema de las circunscripciones electorales para poder hacer nuestra representación», añadió Espaillat.

Observaciones a la propuesta de Adriano Espaillat

4 – Lo primero que tengo que observar de esta propuesta es, que mi pariente la sugiere a nombre de los dominicanos residentes en New York. A este respecto creo, que con la opinión de dos o tres empresarios que con su dinero quieren llegar a diputados de ultramar, no se puede decir que se habla en representación de los dominicanos residentes de New York.

Sucede, que quien suscribe este artículo, reside en New York por muchos años. Conozco esta urbe y los estados aledaños, como la palma de mis manos. Yo vivo entre las masas auscultando las percepciones y opiniones de todo tipo de ellas, y hasta ahora lo que he oído del tema de los diputados de ultramar, es todo lo contrario a lo que sugiere el congresista Adriano Espaillat. Hasta ahora la diáspora no capta el beneficio de esos diputados, al contrario, hablan pestes contra ellos y pide que mejor los eliminen, porque representan una carga muy grande para el Estado dominicano.

5 – Al calor de ese repudio, sugieren que la millonada que se gasta en sostener los diputados del exterior, mejor ese dinero debe destinarse a cosas más específicas que directamente beneficien a todos los dominicanos residentes en el exterior ya sea en los Estados Unidos, Europa, u otro lugar.

6 – Por ejemplo, el “Comisionado de Cultura»: no puede desarrollar sus labores ni mínimamente, porque tiene una pírrica asignación de 40 mil pesos mensuales, que es como una caja chica. Paradójicamente, en dos diputados de ultramar se gasta esta cantidad y a veces, hasta mucho más. Con el dinero que se gasta en los siete diputados el “Comisionado de Cultura “haría una labor de más trascendencia para los dominicanos y emplearía más personas, porque en lo cultural participan un diverso conglomerado humano: escritores, profesores de literatura, teatristas, comediantes, músicos, caricaturistas, cantantes, filósofos, escultores, alfareros, etc.

7 – Quien suscribe este artículo, participó por dos veces como candidato a diputado de ultramar. Esa experiencia me da el conocimiento y la autoridad moral para testificar que solo llegan a diputados los que gastan una millonada, de hecho, en la mayoría de los casos, solo los millonarios han podido salir electos. Y luego, ¿Qué hicieron en el congreso dominicanos esos millonarios por la diáspora que votó por ellos?

8 – Entiendo, que si el congresista Adriano Espaillat propone más diputados para la diáspora en nombre de los dominicanos residentes en New York lo hace con toda la buena fe del mundo, pensando en lo mejor para su patria, pero me gustaría que él, después de leer este artículo, reflexione, y que al efecto, haga como yo, que sé de un baño de pueblo, para que en ese encuentro con su gente, se dé cuenta, o reconfirme, si verdaderamente la diáspora aprueba su propuesta de más diputados de ultramar. ¿Se comprende?

