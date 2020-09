Adriano Espaillat anuncia apertura de solicitudes Academias Servicio de EU

NUEVA YORK.- El congresista estadounidense de origen dominicano, Adriano Espaillat anunció la apertura de solicitudes para estudiantes de último año de secundaria que busquen asistir a las Academias del Servicio de EE. UU.

«Animo a todos los estudiantes de último año de secundaria elegibles en mi distrito a que presenten solicitudes para ser considerados para ser escogidos para asistir a cualquiera de las Academias del Servicio de EE.UU. para tener la oportunidad de servir a nuestro país», dijo.

Los miembros del Congreso pueden nominar candidatos para su selección en cuatro de las cinco academias del servicio de los Estados Unidos: Academia Militar de los Estados Unidos (USMA), en West Point, NY; la Academia Naval de EE.UU. (USNA), en Annapolis, MD; la Academia de la Fuerza Aérea de EE.UU. (USAFA), en Colorado Springs, CO; y la Academia de la Marina Mercante de EE. UU. (USMMA), en Kings Point, NY. La quinta academia del servicio, la Academia de la Guardia Costera de EE.UU. (USCGA), en New London, CT, no requiere una nominación del Congreso para su selección.

El honor de asistir a una academia del servicio viene con la obligación y el compromiso de servir en el ejército por un mínimo de cinco años después de la graduación. Para solicitar una Nominación a una Academia Militar, complete el formulario de nominación, que puede enviar a https://espaillat.house.gov/services/military-academy-nominations para su consideración.

La fecha límite para enviar solicitudes es el viernes, 31 de octubre del 2020.