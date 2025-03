Adriano Espaillat: Agresión republicana fue contra todos los hispanos

NUEVA YORK.- Tras responder el mensaje del presidente Donald Trump ante el Congreso Conjunto, el presidente del Caucus Hispano del Congreso, Adriano Espaillat (Nueva York), fue llamado “inmigrante ilegal” por los republicanos, aunque es ciudadano naturalizado.

Tal mensaje tiene un significado particular en el actual momento que se vive en Estados Unidos, debido a las acciones de Trump para deportaciones masivas, pero también ante un incremento de acciones contra inmigrantes en proceso de obtener la Green Card.

“Este ataque no fue solo en contra mía, fue en contra de todos nosotros, ¿verdad?”, expuso en entrevista con El Diario en el marco de la Conferencia Demócrata Issues 2025 en Virginia.

El líder demócrata, quien representa al Distrito 13 de Nueva York, que incluye a El Bronx, pide a los inmigrantes no tener miedo.

“Les pido que no tengan miedo, que no tengan temor, que no están solos”, expresó. “Yo quiero ser enfático sobre eso que no están solos, que tienen el apoyo de muchas personas, así como yo recibí muchísimas muestras de apoyo, incluso a una resolución que presentó la congresista Sylvia García, que ya tiene más de 100 copatrocinadores”.

Agregó que congresistas republicanos lo llamaron para expresarle su solidaridad. La presión sobre la agresión del Partido Republicano obligó a que el mensaje publicado en X, antes Twitter, fuera borrado.

“De manera que nosotros no estamos solos, estamos trabajando en equipo, todos nosotros, así que no se deben sentir con temor o miedo, sino estar seguros de que si algo sucede pueden acudir a mi oficina de congresista para pedir la ayuda”, dijo. “Conocer sus derechos es una herramienta muy importante hoy en día […]. Hay disponible particularmente servicios legales en las diferentes jurisdicciones del país”.

Explicó que «los ataques en contra mía, yo diría que han ayudado a solidificar y a unir al Caucus, que es un Caucus muy diverso regionalmente y étnicamente también es diverso. Los intereses de nuestros respectivos distritos son diferentes [a nivel] urbano y rural [y] de suburbios, pero me parece que hay una intención y un esfuerzo de solidificar nuestra voz y unirnos. De profesionalizar y tener un mensaje más directo hacia la población, es importante que llegue que el pueblo conozca lo que estamos haciendo por ellos».