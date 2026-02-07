Adquirirán medicamentos por $2,485 mm para sistema salud

SANTO DOMINGO. – El Programa de Medicamentos Esenciales y Central de Apoyo Logístico (PROMESE/CAL) inició una licitación pública a fin de adquirir medicamentos para las “farmacias del pueblo” y cubrir otras demandas del Sistema Público Nacional de Salud entre mayo de 2026 y abril del 2027.

La inversión que se hará en este sentido es de 2,485 millones 971 mil pesos dirigida a comprar medicamentos de 442 renglones, entre ellos insumos sanitarios y reactivos de laboratorio requeridos.

El director de PROMESE/CAL, José Luis López Pérez, dijo que se trata del primer proceso de licitación pública nacional lanzado bajo el amparo de la nueva Ley de Contrataciones Públicas 47-25 y su reglamento de aplicación, los cuales mejoran la competitividad entre oferentes, agiliza los procesos a la vez que robustece la transparencia y el sistema de consecuencias.

Las propuestas en sobre A y sobre B serán recibidas los días 23 y 24 de marzo de 9:00 a.m. a 1:00 p.m. en la sede central de PROMESE/CAL. Serán conocidas el viernes primero de mayo a partir de las 9:00 a.m.

sp-am