ADOU y embajada RD trazan ruta académica para la diáspora

WASHINGTON.- La Asociación Dominicana de Universidades (ADOU) y la Embajada Dominicana en los Estados Unidos trazan una ruta estratégica para impulsar oportunidades de formación universitaria en la República Dominicana dirigidas a dominicanos residentes en el exterior.

La embajadora de la República Dominicana en los Estados Unidos, María Isabel Castillo, recibió en la sede diplomática al Dr. Wady Ramírez, presidente de ADOU, y a Tomás Ramírez, comisionado de Internacionalización del gremio, quienes hicieron entrega del primer ejemplar del Catálogo República Dominicana Destino Académico.

Durante el encuentro, el presidente de ADOU presentó los alcances del Proyecto República Dominicana Destino Académico, iniciativa orientada a organizar y promover, a nivel internacional, la amplia y diversa oferta académica de las instituciones de educación superior dominicanas.

“Estamos enfocados en continuar fortaleciendo los vínculos académicos con la diáspora dominicana y facilitar el acceso a información organizada y confiable sobre programas técnicos, de grado y de posgrado ofrecidos por universidades del país. Más de 2.39 millones de dominicanos viven actualmente en Estados Unidos, según datos del Registro Sociodemográfico del INDEX 2024-2025, lo que evidencia la dimensión y el potencial de esta comunidad para fortalecer los lazos académicos con la nación”, expresó el presidente de ADOU.

Indicó además que el Catálogo República Dominicana Destino Académico está disponible en formato digital en www.adou.edu.do/destino, donde los interesados pueden consultar la oferta académica y establecer contacto con el gremio universitario dominicano.