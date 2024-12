Adiós al monopolio de las candidaturas (OPINION)

EL AUTOR es abogado. Reside en Puerto Plata.

Si usted amigo y amiga lectora no vive de los programas sociales y los subdidios del gobierno; si no es un fanático de la masa ciega de un partido político; si no es un simpatizante ni militante de un partido político, a partir del año 2028, ya usted puede presentar una candidatura independiente a cualquier posición electiva, sea vocal, director(a) distrital, regidor(a), alcalde(sa), diputado(a), senador(a) y hasta para presidente, sin la necesidad de inscribirse en la boleta de un partido, agrupación o movimiento político.

Ya muchos dirigentes de los partidos políticos tradicionales están aterrados de saber, que en las próximas elecciones del 2028, gente buena, decente, preparada y con las competencias necesarias para ocupar un puesto de elección popular, podrá aspirar como candidato independiente, y les van a ganar a muchos de sus candidatos chatarras. Ya no hay excusa para votar por candidatos chatarras.

En el 2028, mucha gente en todo el país, con una sobrada probidad moral, inscribirá candidaturas independientes, para que ya usted no tenga que votar por gente con un bajísimo grado de escolaridad; por políticos con una escasa educación; por candidatos con una pobre preparación; personas sin las competencias mínimas para ocupar un puesto de elección popular; ni por políticos corruptos.

Llegó el tiempo de escoger a personas de la propia comunidad, que le ha sido históricamente negada una merecida candidatura en cualquiera de los partidos del sistema, y que tienen una hoja de servicio en favor de sus comunidades, para que los propios comunitarios voten por esas personas directamente en una candidatura independiente, y los puedan escoger para que los representen en los distritos municipales, municipios y en el Congreso Nacional.

