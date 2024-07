ADARS sugiere tomar medidas contra la Hepatitis B en la RD

SANTO DOMINGO.- La Asociación Dominicana de Administradores de Riesgos en Salud (ADARS) sugirió adoptar medidas contra la Hepatitis B en el país, con 200 mil personas diagnosticadas, según datos recientes.

ADARS reiteró la importancia de comprender el impacto de esta infección en la sociedad y llamó la atención sobre los números alarmantes que se manejan en República Dominicana respecto también a la Hepatitis C, con 150 mil casos.

De ahí que planteó la necesidad de concientización y acción, a propósito del Día Mundial de la Hepatitis, que se conmemora a nivel mundial cada 28 de julio.

Advirtió que se trata de una enfermedad que constituye un problema de salud pública, con graves implicaciones para la población.

EDUCAR SOBRE LA HEPATITIS Y SUS EFECTOS

La Asociación sostuvo que trabaja en acciones de promoción y educación sobre la dolencia, en tanto expresó profunda preocupación por la tasa de prevalencia y las consecuencias de este padecimiento, cuyos efectos pueden ser devastadores.

TRANSMISIÓN

Las hepatitis virales se suelen transmitir por alimentos, agua contaminada, falta de higiene, sangre y vía sexual, y los síntomas suelen presentarse a partir de las segunda y tercera semanas posteriores a contraer la enfermedad.

Es por esto que un diagnóstico a tiempo y un tratamiento adecuado pueden ayudar a disminuir los fallecimientos por esa causa, indicó la Asociación.

ADARS dijo, además, que la Hepatitis B y C generalmente son asintomáticas y si no se tratan a tiempo pueden progresar a cirrosis hepática y cáncer de hígado, e instó a vacunarse contra la primera pues no existen inyectables contra las tipo C, D y E.

PREVENCIÓN

Entre las medidas de prevención citó mantener las manos bien desinfectadas después de ir al baño, sostener relaciones sexuales con preservativo y no compartir ningún tipo de artículo de uso personal.

agl/of-am