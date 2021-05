Actriz Sandy Hernández será Minerva Mirabal en la nueva serie de Disney

SANTO DOMINGO.- La actriz dominicana Sandy Hernández interpretará a Minerva Mirabal en la nueva producción “The Roar of the Butterflies”, de Gloriamundi y Disney América Latina

La serie girará en torno a la amistad entre Minerva Mirabal y Arantxa Oyamburu, una aspirante a bailarina e inmigrante española.

“The Roar of the Butterflies” fue creada por Juan Pablo Buscarini y Pablo Bossi, inspirada en la historia de las hermanas Mirabal . Constará de 13 episodios de 50 minutos, los cuales comenzarán a rodarse en los próximos meses.

“Este proyecto significa muchísimo para mí. Duré gran parte de la cuarentena audicionando y pasando por diferentes rondas. Empecé con unos personajes más pequeños y no lo podía creer cuando me llamaron y me dijeron que estaban tan fascinados con el trabajo, que querían que audicionara para Minerva, uno de los papeles protagónicos de la serie. Ya se imaginan mi asombro cuando me ofrecieron el papel”, dijo Sandy Hernández

Algunas participaciones anteriores de ella en la gran pantalla son en “La Barbería” (2016); “On my Block” de Netflix (2018) y “Seal Team” de la cadena CBS (2018). Recientemente finalizó el rodaje de los largometrajes “En la Oscuridad’’ y “Limonada’’.

