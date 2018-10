Acoso, feminicidios y/o anti machismo

–‘Si no cumples tu promesa antes de fin de mes, nos dejamos…’

La advertencia podría parecer ‘común’ entre una pareja que pulsean ante la exigencia de la joven… a lo que seguía la amenaza: –‘Si te haces el loco y no me cumples lo que me prometiste te voy a botar, pero te voy a poner una querella por abuso y lo voy a subir a instagram, facebook, twitter y todas las redes sociales y ya sabes lo que te va a pasar, te vas a j… para siempre… tu sabes como está eso aquí…’

La dama, de 28 años, exigía a su pareja, un hombre de 44, casado, con un hijo y ejecutivo de una importante empresa extranjera, que le comprara una jipeta de lujo, ‘del año’, porque la pareja de su amiga, con quien compartía apartamento, le regaló una y ella reclamaba ‘la suya’.

La advertencia era clara: o le daba lo que quería o le destruiría su vida, con una querella judicial por abuso y una condena moral, por las redes sociales.

Historias como estas son frecuentes en conversaciones de amigos, algunos de los cuales han confesado que han terminado ‘cediendo’ o ‘pagando’ porque, aseguran es ‘menos traumático’ y ‘menos costoso’ comprar una jipeta de tres millones de pesos y ‘resolverle’ a su ‘amiga’ que someterse a la justicia y al juicio moral de las redes, donde seguro saldría condenado.

Esta es otra cara de las brutalidades del abuso sexual, las golpizas y hasta el asesinato de que son víctima muchas mujeres y no pocas (os) menores.

Los feminicidios –antes ‘crímenes pasionales’- el acoso, los incestos, las violaciones de niños y niñas –incluyendo los escándalos en las Iglesias- son episodios horribles, inaceptables, reprochables, cuyos responsables deben recibir el mayor de los castigos, todo el peso de la ley y la repulsa de la sociedad.

Sin embargo, la cacería que se ha desatado por todo el mundo –incluyendo nuestro país- solo ve una cara de la moneda.

‘Ejemplarizar’ con estrellas del cine, los deportes, políticos, empresarios, personalidades del mundo de las comunicaciones, etc. -Kevin Spacey, Bill Cosby, Ronaldo, Nicolas Cage, el juez Kavanaugh y hasta Donald Trump- da titulares, portadas, sin que pretenda decir que no sean responsables de las acusaciones que se les hace.

Movimientos como ‘MeToo’, ‘Las Periodistas Paramos’, el hashtag ‘#cuéntalo’, ‘Somos tu’, que actúan en varios países y aquí, juegan un papel importante contra el flagelo de las violaciones, el acoso, el asesinato.

Pero una cosa es la lucha sincera y honesta de unos por garantizar la integridad de mujeres, niños y hasta hombres en peligro, que de otros que buscan popularidad, notoriedad, rating y la satisfacción de poder ejercer su trasnochado desahogo anti machista.

