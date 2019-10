Acciones para que no nos cojan asando batatas

Preliminar La entrega de hoy para muchas personas que no le gustan los números, puede resultar una lectura ríspida, pero yo les pido que hagan un esfuerzo por leerla detenidamente, principalmente los dirigentes del PRM, porque su comprensión será de mucho beneficio para la elección de las estrategias y tácticas que debemos adoptar en lo adelante para derrotar al malévolo PLD, y salvar a nuestra patria. Hecha esta aclaración, pasamos al tema de hoy. 1 – El Padrón nacional de la JCE con el cual se llevó a cabo las primarias recién pasado 6 de octubre, tiene 7 millones 442 mil 416 inscritos. En ese Padrón, el PLD tiene 2 millones 486 mil inscritos, y el PRM, 1 millón 296 mil. Si se analizan estos datos, tenemos que el padrón del PLD prácticamente duplica al del PRM. ¿A qué se debe esta descomunal diferencia? Nuestro Partido nunca ha dado a conocer este dato a su militancia, para que ella se enfrasque en analizar lo que implican estas cifras, para que en consecuencia trabaje con las tácticas y estrategias correctas, que den al traste con esa situación anómala. 2 – Desgraciadamente en nuestro Partido no dedicamos tiempo al análisis político, sino, que hemos gastado la mayor parte del tiempo en una carrera por la nominación presidencial y demás cargos electivos, dejando a un lado el trabajo de conquistar adeptos y aumentar el padrón electoral. 3 – Del análisis del dato precedente (que da cuenta que el padrón del PLD duplica al del PRM), podemos llegar a varias reflexiones. Primero, para el padrón del PRM superar al del PLD, tenemos que aumentarlo en un 52%, cosa que solo se lograría inscribiendo 1millon 190 mil personas más. 4 – Esta cifra (1millon 190 mil personas más), yo la llevaría a 1millon 491 mil 600, para lograr el equivalente al 62%, dado que, para enfrentar los fraudes del PLD, tenemos que tener un margen mínimo superior a un 10 %, para que se le haga bien difícil al peledeismo el robo de las elecciones en mayo de 2020, con el fraude que ellos están acostumbrados a hacer. 5 – Por otro lado, en la recién pasada convención que nos ocupa, el PLD logró un millón 870 mil votos, mientras el PRM solo alcanzó cerca de 382 mil 294, para una diferencia de un millón 570 mil votos, lo que quiere decir, que la votación del PLD fue superior a la del PRM en un 80%. En este punto es importante señalar, que el candidato Leonel Fernández, quien sacó menos votos (885,223 mil para un 47%), obtuvo 585 mil 223 votos más que los que sacó el PRM en su totalidad, que fue de 382 mil 294 (33 % de su padrón). 6 – El cuadro anterior arroja, que el PRM está enfrentado a un monstruo de Partido clientelar, que el PRM para derrotarlo tiene que obligatoriamente aumentar su militancia, tal como hemos venido señalado, pues en mayo del 2016, el PLD y aliados obtuvieron 2 millones 647 mil 438 votos (61.74 %), mientras que el PRM y aliados obtuvo 1 millón 724 mil 222 votos (35.03 %), o sea, que en mayo de 2016 el PLD obtuvo 923 mil 216 votos más que el PRM( casi un millón más). Cierto, este logro del PLD fue a base a un fraude descomunal que fue encabezado por el corrupto Roberto Rosario Márquez. 7 – Para los fines de este análisis, señalamos que ese 35.03% logrado por el PRM en el 2016, fue con los aliados, pero suponemos que sin el fraude, el PRM solo, hubiese alcanzado ese 35 %, lo que quiere decir, que para llegar al 50 +1, tenemos que aumentar un 16% nuestra militancia, pero para contrarrestar el fraude, esa cifra tiene que ser aumentada en 10 puntos más, o sea al 26%, en razón de que al PLD no se le gana una elecciones pelo a pelo. 8 – Si damos como cierto el criterio anterior, entonces, como actualmente el PLD tiene un padrón de 2 millones 486 mil inscritos, y el PRM 1 millón 296 mil, eso quiere decir, que en el día de hoy, para el PRM superar al PLD, tiene que aumentar su padrón electoral en 1millon 190 mil, pero como ya hemos analizado que al PLD no se le gana pelo a pelo, entonces, entonces, el PRM para ganarle al PLD, además de aumentar el padrón electoral en la cifra aludida, tiene indefectiblemente que ir aliado a otros partidos que le sumen los votantes necesarios para llegar a ese 60 + 1, con lo cual si se puede contrarrestar el fraude y el pelo a pelo. 9 – En un párrafo anterior expusimos que en la recién pasada convención el PRM obtuvo cerca de 382 mil 294 votos (un 33%), mientras que la votación del PLD fue altísima, de 1 millón 800 mil votos (un 72%), debido a la compra de votos y a una convención abierta a Villega y “tuel” que llega. La cuestión es, que la votación del PRM debió de ser más alta, incluso, más alta que la del PLD, porque se supone que en nosotros debió de primar la conciencia, el deber y el patriotismo. Desgraciadamente no fue así, lo que significa que los actuales líderes del PRM no han logrado calar en las masas, y que no hemos hecho el trabajo de empadronamiento y la conquista de lugar en el seno del pueblo. 10 – Para un análisis más contundente de esta situación traigo a colación la votación de la provincia Santo Domingo Este. Esta provincia tiene casi un millón de habitantes; en ella, nuestro candidato estrella a la sindicatura (Manuel Jiménez), solo sacó cerca de 14 mil votos, lo que quiere decir, que la participación de los perremeistas (en medio de tanta euforia), fue extremadamente baja, también, por las mismas razones, fue pírrica en las presidenciales y para los demás puestos electivos. 11 – En vista de los resultados pírricos de la votación del 6 de octubre obtenidos por nuestro PRM, y ante las diferencias abismales del padrón de nuestro Partido frente al padrón del PLD, se hace necesario que abandonemos el triunfalismo que ya estamos exhibiendo, al creer que la división y rebatiña del PLD nos dará el triunfo. Naturalmente, en un análisis más profundo, tendríamos que sopesar, una posible división del PLD, una recomposición de las alianzas a concretizarse con el PRM, y considerar los resultados de las elecciones municipales ya que estas implicarán cambios en varios sentidos. 12 – Será mejor que nos dediquemos a estudiar el panorama electoral, y que con los números en las manos, sin apasionamiento, fríamente elaboremos las estrategias y tácticas con las que trabajando duro podamos derrotar a ese monstruo perverso de Partido que es el PLD, el cual, bajo ninguna circunstancia podemos subestimar, aun lo veamos divididos y con serio conflictos, porque estas remoras pueden ser superadas en aras de sus intereses personales y grupales, que no son pocos. 13 – Actualmente, el PLD tiene grandes problemas de unidad y concertación, pero, ¡ojo!, aun así, el PRM es débil frente a esa corporación mafiosa que se tiene por Partido. No olvidemos que ellos están en el poder y que controlan todos los estamentos del Estado. Para justificar esta premisa, basta con traer a colación, que en la convención recién pasada, solo Leonel Fernández superó con más de medio millón de votos a la totalidad que obtuvo el PRM en esa convención. 14 – Esta verdad monda y lironda puede resultar dolorosa y hasta frustrante para muchos, pero, peor sería ignorarla, porque de no revertirla, nos cogerían asando batatas. Ante esta situación, nos favorece el descontento, el hastío, el deseo y decisión de cambio de gobierno que tiene la mayoría del pueblo. Si aprovechamos estas condiciones, y hacemos las alianzas de lugar, adjunto a un buen programa de gobierno y trabajamos unidos, solo así conquistaremos a esa mayoría que desesperada clama por un cambio. Si así lo hacemos junto al pueblo que clama por un cambio, entonces, con las estrategias y tácticas de lugar y a base de un duro trabajo, sacaremos del poder a ese Partido de bandidos, que dicho sea de paso, pese a todo su poder, nunca ha ganado limpiamente unas elecciones. 15 – En este tiempo, todos conocemos las razones por las cuales el PRM no ha podido aumentar su padrón electoral, además, sabemos de los culpables de ese impedimento y de quienes han que han quebrado su unidad. Ahora todos entendemos que era una falacia el laborantismo faccioso del que vendía la idea de que su participación en la búsqueda de la nominación presidencial dinamizaba el Partido y de que ganaría 70 a 30. Esta afirmación, además de ser una falacia, era una impertinencia, porque precisamente ese laborantismo fue el que impidió que el Partido se dedicase a las labores que conllevan al aumento del padrón electoral; además, esa extemporánea aspiración presidencial quebró la unidad del Partido e impidió que se diera a tiempo la necesaria coalición de partidos que hay que ensamblar para derrotar al PLD. En ese tenor siempre se dijo, y después de la convención ha quedado demostrado, que si nuestro Partido hubiese tenido definido su candidato presidencial -digamos desde hace un año -, otra bien distinta seria la realidad electoral de nuestro Partido. 16 – Ante esta situación, que no podemos cambiar, sino corregir, yo espero que los responsables de engendrarla acepten humildemente su culpabilidad, y que los demás, asumamos que esos desafueros ya son cosas y aguas de pasado, y que en consecuencia, sin resentimientos, sin cuestionamientos, dejemos atrás las diferencias, los reproches y los malos entendidos, y que sellada la unidad del Partido, comencemos a trabajar mancomunadamente, para revertir los daños causados por la susodicha extemporánea aspiración presidencial. 17 – Si adoptamos esta actitud, si actuamos con las estrategias y tácticas del lugar, si hacemos las alianzas necesarias, y tomamos las medidas correspondientes para evitar las compras de votos y el fraude con algoritmos, entonces, estoy seguro, que aunque no hayamos superado el Padrón del PLD, ganaremos las elecciones de mayo de 2020, porque, aunque nuestro padrón sea inferior nominalmente al del PLD, al contrario, en el seno de un pueblo que quiere un cambio, si lo superaremos con creces dada la empatía que despierta Luis Abinader en el seno del pueblo. 18- Con Luis Abinader, aseguramos el triunfo en mayo de 2020, siempre y cuando superemos los problemas referidos de empadronamiento, de división y de otra índole, causados por una aspiración presidencial arcaica, mezquina, egoísta, ciega y necia; que para colmo de males, al final resultó ser “patética, carabelita y kukiká”. 19 – En consecuencia, solo corrigiendo los desmadres, fallas y deficiencias expuestos, ganaremos el poder para gobernar con un programa de gobierno que conlleve un proyecto de nación, que haga realidad tangible, la real y efectiva democracia, que desde 1844 ha sido un imposible instaurar por la maldad y pequeñez mental y espiritual de la clase gobernante, pese a la tanta sangre, sudor y lágrimas vertidos por miles y miles de los mejores hijos de la patria. Ante esta situación, el que tenga oídos que oiga, y que actúe en consecuencia, de lo contrario, tendremos la dictadura morada para largo, porque los dominicanos de a pie de esta época, en vez de accionar con patriotismo, determinación y conciencia, están “asando batatas y pendejiando”, en un mundo materialista y tecnológico, controlado por fieras humanas JPM.