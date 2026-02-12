Acción Afro-Dominicana conmemora 204 años abolición

Santo Domingo, 12 feb.- La organización Acción Afro-Dominicana presentó hoy una serie de videos en sus redes sociales, como parte de una jornada de memoria histórica y denuncia, en ocasión de los 204 años de la abolición de la esclavitud en Santo Domingo.

La organización emitió una proclama en la que denunció que las élites políticas e intelectuales minimizan el significado de la abolición de 1822 y guardan silencio ante esta fecha fundamental para la historia anticolonial del país y del Caribe.

Según Acción Afro-Dominicana, estas élites han impuesto una narrativa hispanófila y racista de la identidad nacional, reforzada por el imperialismo estadounidense y reproducida por los distintos gobiernos de la democracia neoliberal.

Frente a esta situación, Acción Afro reivindicó el 9 de febrero como un pilar de la lucha anticolonialista y de la dignidad del pueblo afro, mayoría dominicana, así como expresión de más de tres siglos de resistencia antiesclavista.

En su intervención audiovisual, el investigador dominicano Diógenes Abreu destacó la Palma de la Libertad, sembrada por el político haitiano Jean Pierre Boyer en el antiguo Parque de Armas (hoy Parque Anacaona), como un símbolo deliberadamente oculto de la abolición.

Abreu documenta, con respaldo archivístico y fotográfico, la existencia de este símbolo junto a la picota utilizada para castigar personas esclavizadas, mostrando cómo la historia ha sido negada y vaciada de contenido político.

Mientras, la historiadora norteamericana María Cecilia Ulrickson desmonta el mito de una esclavitud en decadencia y «benigna» antes de 1822.

Sus investigaciones muestran que «la esclavitud seguía siendo una institución activa, sostenida mediante prácticas legales encubiertas…».

Ulrickson afirma que la abolición de 1822 fue la primera emancipación efectiva, respaldada por la unificación política de la isla y la presencia del Estado haitiano, garantizando libertad jurídica real.

El historiador estadounidense Andrew Walker, de la Universidad de Carolina del Norte, evidenció en otro video que la abolición de la esclavitud en Santo Domingo tuvo impacto internacional.

«Documentos del Archivo General de la Nación muestran que personas esclavizadas, especialmente desde Puerto Rico, huyeron hacia Santo Domingo en busca de libertad.

Estos testimonios confirman que, tras 1822, este territorio fue percibido en el Caribe como suelo libre, y que la abolición tuvo repercusiones directas en otras sociedades esclavistas de la región», añadió.

A 204 años de aquel decreto del antiesclavista Juan Pedro Boyer, Acción Afro-Dominicana reafirmó que la abolición no es un hecho del pasado, sino una memoria viva en disputa, frente a formas contemporáneas de semiesclavitud, racismo institucional y despojo de derechos.

La organización exigió al gobierno dominicano que el 9 de febrero sea reconocido oficialmente como Día Nacional de la Abolición de la Esclavitud, como acto de justicia histórica y reconocimiento del aporte del pueblo afrodescendiente a la construcción de esta nación.

Jean-Pierre Boyer (1776-1850) fue un político y militar haitiano, una de las figuras más importantes de la historia de Haití y de la isla de La Española en el siglo XIX.

Fue presidente de Haití desde 1818 hasta 1843. Gobernó durante un periodo clave en el que ese país vecino consolidó su independencia y expandió su influencia en toda la isla.

Boyer es especialmente recordado en la historia dominicana porque en 1822 encabezó la unificación de la isla bajo el Estado haitiano, incorporando el territorio de Santo Domingo (parte oriental).

Uno de los hechos más relevantes de su gobierno en Santo Domingo fue que el 9 de febrero de 1822 se decretó la abolición de la esclavitud.

of-am