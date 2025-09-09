Academia de Ciencias rechaza reducir límites en Dunas de Baní

Las dunas de Baní

Santo Domingo, 9 sep.- La Academia de Ciencias de la República Dominicana expresó este martes su «profunda preocupación» ante la propuesta presentada por el senador de la provincia Peravia, Julio Fulcar, para reducir los límites del Monumento Natural Dunas de Las Calderas, en Baní, con el fin de regularizar ocupaciones dentro del área protegida.

En un comunicado, la entidad precisó que el Monumento Natural Dunas de Las Calderas fue creado en 1996 y se encuentra amparado por la Constitución de la República (artículo 15), la Ley 202-04 sobre Áreas Protegidas (artículo 5) y la Ley 64-00 sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales. Reducir sus límites implicaría una violación a estas disposiciones.

El área cuenta con un plan de manejo elaborado por académicos de número de la Academia de Ciencias en coordinación con técnicos del Ministerio de Medio Ambiente, entregado en 2024.

La Academia de Ciencias precisó que la Constitución prohíbe disminuir los límites de las áreas protegidas, salvo con la aprobación de dos terceras partes de la matrícula del Congreso Nacional, precisamente para resguardar la estabilidad del Sistema Nacional de Áreas Protegidas.

Tanto la Constitución como la Ley 202-04 reconocen que las áreas protegidas son inalienables, inembargables, imprescriptibles y no pueden transferirse a favor de particulares.

La entidad precisó que las ocupaciones irregulares se produjeron después de la declaratoria del área protegida, no antes. En consecuencia, la propuesta equivale a legalizar una violación a la ley, lo cual crearía un precedente peligroso.

Si existieran ocupaciones previas a la declaratoria —lo que no corresponde con la realidad—, la vía legal sería la presentación de títulos de propiedad para que el Estado determine, de ser procedente, mecanismos de compensación o permuta.

En ese sentido, la Academia de Ciencias reiteró su llamado a que se respete el marco jurídico vigente y se garantice la integridad del Monumento Natural Dunas de Las Calderas, «patrimonio irremplazable de la República Dominicana».

of-am