Abren este domingo exposición honra guerrilleros Tavárez Justo 

SANTO DOMINGO.- Dolly Padua inaugura este domingo la exposición ‘’Grito Libertario’’ en honor a Manolo Tavarez Justo y sus compañeros, caídos en la insurrección del 28 de noviembre de 1963

La artista plástica y gestora cultural presenta varias escenas de los guerrilleros verde y negro en las montañas de Quisqueya comandados por Tavarez Justo.

‘’La exposición ‘’Grito Libertario’’ cuenta con el auspicio de la Fundación Manolo Tavárez Justo y otras organizaciones patriotas.

Las esculturas hechas con raíces de árboles, follajes y figuras humanas vestidas con indumentarias guerrilleras identificadas con los colores y signos de la referida organización política está a la vista del público este domingo, que se cumplen 68 aniversario de las guerrillas constitucionalistas de la Agrupación Política 14 de Junio.

La exposición ‘’Grito Libertario tendrá lugar en la Galería La Llave del Arte, situada en la calle Luperón No. 204, entre C/19 de marzo y C/ Mercedes, de Ciudad Colonial, de Santo Domingo. Estará abierta desde las 10:00 A.M. hasta la 6:00 P.M.

JPM