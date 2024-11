Abraham y Jesucristo

El mundo de los humanos comenzó varios milenios de años, con la pareja edénica, de Adán y Eva. Sin embargo, hay que admitir que han pasado sucesos que ponen al hombre a pensar, como ¿qué pasó con el diluvio? Universal o regional. Ese evento puede comprobarse con las naciones que existen, pues ninguna defiende que existe antes de los seis mil años. Pero, a la vez hay vestigios de dicho diluvio de Dios en los tiempos de Noé.

Cualesquiera que hayan sido las respuestas, todos los habitantes que existimos venimos de los tres hijos de Noé, Jafet, Cam y Sem. No hay indicio de personas antes de ellos, en todo el planeta tierra. Una de las realidades es que de ellos se ha llenado el mundo, tomando en consideración las primeras culturas que existieron, y los reinos que se mencionan en la historia.. Los análisis pre- históricos no son datos seguros, sino especulativos.

Abraham, fue es el Padre del pueblo de Israel o de Jacob. Es decir, de sus descendientes se conformó ese pueblo, tomando en consideración a Isaac, Jacob y los doce patriarcas . Esa realidad se observa, en que en l os tiempos de Jesucristo, ellos decían «un padre tenemos que es Abraham». Jesús nunca negó que él haya sido su padre, aunque no hacían los deseos de Abraham, sino que se habían desviado del sentir de él.

Las dos genealogías sobre Jesús el Cristo, en la Biblia, ( Mateo 1::1- 17; Lc. 3::23- 38) describen que él es descendiente de Abraham, evidencia de que él es el cumplimiento dado por Dios a Abraham: «Pero Jehová había dicho a Abram…Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré; y serán benditas en ti todas las naciones» Gn, 12:1- 3.

El apóstol Pablo da la explicación en relaciona la profecía de la bendición para todas las naciones, de esta manera: «Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición (porque está escrito: Maldito todo el que es colgado en un madero), para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu» Gál. 3:13, 14.

«Hermanos, hablo en términos humanos: Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado , nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente. No dice: Y a las simientes, como si hablase de muchos,, sino como de uno: Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto, pues, digo: El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino cuatrocientos treinta años después, no lo abroga, para invalidar la promesa» Gál. 3:15- 17.

Abraham, vino a ser el padre de los que tenemos la fe en Jesucristo, y el padre del pueblo de Israel, consanguíneo. Eso hace indispensable conocer su vida, obra y relación con Dios, para entender estos dos grandes pueblos, el pueblo de Israel y la Iglesia. No hay forma de desvincularlo de ninguno de los dos, puesto que uno fue por elección y ley, y el otro por fe y gracia. La iglesia tiene la mayor bendición y es el pueblo especial por atarla a Abraham y a Jesús el Cristo, como Hijo del Dios viviente.

Las iglesias deben volver a sus orígenes, con Abraham y el pacto que Dios hizo con él, para con Cristo; luego, introducirse al Nuevo pacto establecido por Cristo con los creyentes (iglesias). No somos el pueblo de Israel terrenal, ni su continuación, pero sí, el Israel espiritual en el cual habitamos gentiles y judíos. Ya que sabemos que la bendición de Dios dada a Abraham para con Cristo, incluye a todas las naciones del mundo.

Jesucristo dijo a sus discípulos «Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura» Mr. 16:15; «Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo; enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado; y he aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén» Mt. 28:18- 20.

