Abogado Alexis Medina dice MP tiene un “blindaje de aplausos”

Carlos Salcedo y Héctor Herrera

SANTO DOMINGO.- El doctor Carlos Salcedo volvió a restar importancia al blindaje que dice tener el Ministerio Público con respecto al caso “Antipulpo” cuyo principal encartado es su defendido Alexis Medina, hermano del expresidente Danilo Medina.

“Ese es un blindaje de aplausos, el aplauso que se ha buscado para que la población, con legítimo derecho, respalde las actuaciones del Ministerio Público, sin saber la población, que parte de ese blindaje popular de aplausos, es un blindaje que tiende muchas veces a guardar y proteger grandes debilidades”, sentenció.

Entrevistado por Héctor Herrera Cabral en el programa D’AGENDA, dijo que se esconden debilidades atroces desde el punto de vista del proceso, y eso lo está diciendo el técnico, no el académico, doctrinario y analista político.

“Ese expediente da lugar a un blindaje, no de la acusación, sino un blindaje de la defensa, y este es un blindaje de amianto, no un blindaje de pacotilla, porque está respaldado en populismo penal”, remachó el exdirector ejecutivo de la Fundación Institucionalidad y Justicia.

Recordó que cuando el artículo 290 del Código Procesal Penal establece la transparencia que debe haber en la investigación para las partes, eso significa que cada actuación del Ministerio Público debe ser puesta a la disposición de la defensa con la finalidad de que pueda tener las mismas cargas argumentativas que el Ministerio Público.

“Pueda tener, en igualdad de condiciones, las mismas herramientas del Ministerio Público, proponer diligencias, proponer actuaciones, que cambien el curso de la investigación del órgano persecutor”, indicó.

Dijo que si el Ministerio Público oculta, no entrega, no abre la carpeta fiscal a la defensa, está dejando un expediente sin blindaje, porque eso da oportunidad de exclusiones probatorias como ocurrió en Odebrecht, y eso se exigió, se cerró la investigación, ya no hay lugar a enderezar ese problema, ese es un problema que va a persistir desde el punto de vista constitucional, de los instrumentos internacionales y de la propia norma procesal en la República Dominicana, va a persistir, con consecuencias dramáticamente perniciosa para el expediente.

