Abogada dominicana advierte sobre Ley y posibles conflictos

Yulibelys Wandelpool

SANTO DOMINGO. – La abogada dominicana Yulibelys Wandelpool advirtió que la nueva Ley 47-25 sobre compras y contrataciones públicas introduce peligros en controles éticos de la gestión estatal.

A juicio de Wandelpool, experta en derecho administrativo, aunque la regulación incorpora avances importantes en inclusión y sostenibilidad, también abre una peligrosa puerta a los conflictos de interés.

“Permitir que familiares cercanos como tíos y sobrinos contraten con el Estado es legalizar una relación de proximidad que debería estar restringida”, pues crea una brecha ética peligrosa, precisó.

Wandelpool emitió estas declaraciones en una entrevista en el programa Propuesta de la Noche, conducido por los periodistas Manuel Jiménez y Carlos Arturo Guisarre y transmitido por Teleimpacto, canales 52 y 22.

PUNTOS FUERTES Y DEBILIDADES DE LA LEY

En el espacio televisivo, la abogada analizó las fortalezas y debilidades de la ley promulgada en fecha reciente por el Poder Ejecutivo, cuya entrada en vigor está pautada para enero de 2026.

Entre los aspectos positivos, reconoció que fortalece la participación de sectores antes marginados en los procesos de compras estatales.

También que aumenta de 20% a 25% la cuota para mipymes, y duplica del 5% al 10% la participación obligatoria a las lideradas por mujeres.

También incluye referencias específicas al cooperativismo, a jóvenes emprendedores menores de 35 años y a la prioridad de compras locales desde los ayuntamientos, en beneficio de productores y empresarios de cada demarcación.

Tras una valoración positiva de algunos aspectos de la legislación, la experta enfatizó que hay disposiciones representativas de retrocesos en materia de control y ética pública.

Criticó, en particular, la reducción de los impedimentos por consanguinidad del tercer al segundo grado, lo que permite ahora que funcionarios contraten con familiares cercanos.

Wandelpool también expresó reservas sobre la nueva figura del “contratista especialísimo”, por su condición ambigua.

