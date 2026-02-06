Abinader regresó al país tras viaje a Emiratos Árabes Unidos

El Presidente se dedicó de inmediato a sus funciones de Estado.

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader regresó este viernes al país luego de desarrollar una jornada de trabajo en los Emiratos Árabes Unidos, donde sostuvo importantes encuentros con resultados provechosos.

En documento de prensa remitido a ALMOMENTO.NET la Presidencia indica que el Mandatario desarrolló una agenda enfocada en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, atracción de inversiones y cooperación internacional en áreas estratégicas para el desarrollo económico y social del país.

Dijo que el Gobernante se trasladó de inmediato al Palacio Nacional, donde comenzó a despachar diversos asuntos de Estado.

La Presidencia destacó que los acuerdos y acercamientos logrados durante esta misión internacional contribuirán de manera significativa al crecimiento y posicionamiento de la República Dominicana en el escenario global.

