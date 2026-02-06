Abinader regresó al país tras viaje a Emiratos Árabes Unidos

imagen
El Presidente se dedicó de inmediato a sus funciones de Estado.

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader regresó este viernes al país luego de desarrollar una  jornada de trabajo en los Emiratos Árabes Unidos, donde sostuvo importantes encuentros con  resultados provechosos.

En documento de prensa remitido a ALMOMENTO.NET la Presidencia indica que el Mandatario desarrolló una agenda enfocada en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales, atracción de inversiones y cooperación internacional en áreas estratégicas para el desarrollo económico y social del país.

Dijo que el Gobernante se trasladó de inmediato al Palacio Nacional, donde comenzó a despachar diversos asuntos de Estado.

La Presidencia destacó que los acuerdos y acercamientos logrados durante esta misión internacional contribuirán de manera significativa al crecimiento y posicionamiento de la República Dominicana en el escenario global.

an/am

Compártelo en tus redes:
0 0 votos
Article Rating
guest
0 Comments
Nuevos
Viejos Mas votados
Comentarios en linea
Ver todos los comentarios