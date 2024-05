Abinader procurará alto nivel de consenso para reformas

El autor es abogado y político. Reside en Santo Domingo.

Después de haber sido reconocido por su exitosa gestión gubernamental por la Organización Mundial de la Salud (OMS), la Organización Panamericana de la Salud (OPS), el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), así como, recientemente, por el Consejo de las Américas, que le otorgó el premio Chairman’s Award for Leadership in the Americas, el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, recibió su más significativo galardón, el domingo 19 de mayo, con una memorable victoria, otorgada libremente por el pueblo dominicano, en las Elecciones Generales Presidenciales, Senatoriales y de Diputaciones.

El reconocimiento con el que los ciudadanos premiaron a Luis Abinader en las urnas se hizo dentro del marco del cumplimiento de los requisitos de objetividad, libertad, transparencia y equidad que le dan la calificación de íntegras a unas elecciones.

Para su satisfacción y tranquilidad, el presidente Abinader, tiene el privilegio de poder decir que fue elegido en una de las elecciones más íntegras en que haya sido escogido un presidente de la República.

Como consecuencia de esto, los candidatos que lo adversaron, Leonel Fernández, de Fuerza del Pueblo (FP), y Abel Martínez, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), reconocieron su triunfo la misma noche de la jornada electoral.

La Junta Central Electoral (JCE), pudo organizar y administrar el proceso electoral sin mayores dificultades, debido a que el primer mandatario y su partido le brindaron el apoyo institucional pleno para que las elecciones cumplieron estrictamente con los requisitos de integridad.

A causa del triunfo del PRM, con un 60 por ciento, en las Elecciones Municipales del pasado 18 de febrero, la oposición trató de justificar su derrota recurriendo a denuncias que no tenían ningún fundamento, a pesar de lo cual el partido de gobierno no se opuso a ninguna de las más de 38 propuesta relativas al proceso, sugeridas por el PLD y FP, la mayoría de las cuales fueron aprobadas por la JCE para complacer a las referidas organizaciones de la oposición.

En ese sentido, en su afán por desacreditar el proceso, cuestionaron a funcionarios del órgano electoral y a la Policía Militar Electoral, que tuvo, por cierto, el mejor desempeño de su historia, los cuales quedaron reivindicados con el reconocimiento de la oposición del triunfo de Luis Abinader, así como por los informes muy favorables de todas las misiones de observación que participaron en las elecciones.

No obstante, su amplia victoria, con una votación de 2,506,962, equivalente al 57.44 por ciento de los votos válidos, lo mismo que los 29 senadores ganados y la cifra récord de más de 145 escaños de diputados alcanzados, Luis Abinader procurará conseguir el más alto nivel de consenso para las reformas que impulsará, las cuales estarán encabezadas por la de la Constitución de la República.

Finalizamos con una cita memorable del discurso de la noche de la victoria del presidente, Luis Abinader, que por su elevado sentido de la historia estoy absolutamente convencido que la cumplirá, en la cual proclamó lo siguiente: “Esta victoria electoral, en mi caso, es la última porque respetaré los límites en la Constitución en los términos de reelección. No volveré a ser candidato. Es mi palabra, mi compromiso y será mi legado”.

jpm-am