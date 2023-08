Abinader: la mejor opción (OPINION)

Actuando con tacto, prudencia, inteligencia y firmeza el presidente Abinader enfrentó con éxito la crisis sanitaria, la crisis económica que llegó casi inmediatamente después por la guerra de Estados Unidos, la Unión Europea que pretende expandir la OTAN, Rusia y Ucrania, que no es más que un “camarón de proa” en medio del conflicto. Tanto el Covid-19 como la guerra pusieron al mundo en situación muy crítica. Adquirir las vacunas contra la COVID 19 en momentos en que no había, fue fundamental. El presidente Abinader puso la salud del pueblo en primer plano sin importarle los recursos. ¡Primero la gente!, dijo. Gracias a esa actuación el país pudo levantarse recuperando los empleos, el turismo, la economía, etc. Vino la guerra y otra vez, la gente en primer plano para evitar una hambruna. Los recursos invertidos en la agricultura evitaron una hiperinflación. En este país no se pasó hambre. Todos los productos, aunque un poco más caros, se encontraban en los mercados y los supermercados. ¡Esa es la verdad!