Abinader juramenta más de 2 mil nuevos agentes policiales

Con estos suman 6,500 policías formados en el marco de la Reforma Policial.

SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader encabezó este jueves la juramentación de la tercera promoción de 2,421 nuevos agentes de la Policía Nacional, alcanzando un total de 6,500 miembros formados bajo el modelo educativo de la Reforma Policial que impulsa el Gobierno.

Tras tomar el juramento, en un acto en la Escuela de Entrenamiento Policial de Hatillo, San Cristóbal y 147 “Hermanas Mirabal” del Campus Gaspar Hernández, Espaillat, el Jefe de Estado felicitó a los padres y madres de los graduandos por el apoyo, sacrificio y dedicación brindados durante el proceso.

EQUIDAD, TRANSPARENCIA Y MODERNIZACION

De su lado, la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, destacó la visión de Estado del Presidente y reafirmó el compromiso del Gobierno con la equidad, transparencia y modernización de la Policía Nacional.

Asimismo, celebró que entre los nuevos agentes 1,408 hombres y 1,013 mujeres, una promoción que representa un paso firme hacia la meta de incorporar 20,000 nuevos miembros a la institución para el año 2028.

La funcionaria informó que de este grupo, 1,800 serán integrados al programa piloto del nuevo modelo de patrullaje que se implementa en distintas zonas del país, donde serán monitoreados y evaluados de forma continua.

“Ustedes representan hoy la satisfacción del deber cumplido en una primera etapa y el desafío de seguir trabajando para mejorar”, dijo.

FORTALECER EDUCACION PN

La presidenta de la Comisión de Reforma Educativa, Mu-Kien Adriana Sang Ben, explicó que su participación en el proceso de reforma policial responde a la visión del presidente Abinader de fortalecer la educación continuada dentro de la institución, un pilar esencial para lograr una transformación estructural sostenible.

Sang Ben resaltó que se han desarrollado múltiples programas formativos enfocados en derechos humanos y actualización profesional, con el apoyo de las policías de Chile y Colombia.

Destacó que el mandato presidencial se ha cumplido con responsabilidad, avanzando hacia la meta de contar con 20,000 nuevos agentes para 2028 y explicó que para abril del próximo año se espera alcanzar la cifra de 9,000 agentes graduados, lo que representa casi el 50% de la meta establecida.

an/am