Abinader inaugura varias obras con inversión de RD$1,025 MM

Carretera La Vega-Tavera

SANTIAGO DE LOS CBALLEROS.- El presidente Luis Abinader inauguró este domingo varias carreteras y calles intercomunitarias en Tavera (La Vega), Sabana Iglesia (Santiago) y Las Charcas (Santiago), con una inversión de RD$ 1,025,073,394.94.

Estas obras forman parte de los aportes de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) a las comunidades del entorno del Complejo Hidroeléctrico Tavera-Bao, dentro de su Programa de Responsabilidad Social, que además de beneficiar a la población facilitan el traslado de equipos y maquinarias de la institución.

TAVERA-LA VEGA

En el distrito municipal de Tavera, con una inversión de RD$ 637,702,106.53, el mandatario inauguró las carreteras Loma La Gallina-La Cabra, La Jina-Loma La Gallina, El Morro-El Desecho y La Jina-El Morro.

Al hablar a los presentes, el presidente Abinader resaltó sus raíces familiares en este distrito y en Sabana Iglesia, reafirmando su compromiso personal y el de la EGEHID con la región de la Sierra.

El mandatario recordó que esta zona ha sido clave para el desarrollo energético e hídrico del país, pero por décadas no recibió un retorno justo, situación que su gestión busca revertir con nuevas inversiones en infraestructuras.

Anunció que antes de diciembre se completarán los tramos pendientes de las carreteras intervenidas en Tavera y aseguró que dará seguimiento personal a los avances para garantizar su conclusión.

Destacó el programa de responsabilidad social de la EGEHID, que ejecuta obras comunitarias en las localidades cercanas a las presas, impactando en el desarrollo agrícola, económico y social de la Sierra.

SABANA IGLESIA Y LAS CHARCAS

En Sabana Iglesia, el jefe de Estado inauguró las carreteras Sabaneta-Hoyo del Cercado y El Fraile-Yerba de Culebra.

En el mismo acto quedaron entregadas las calles reconstruidas y asfaltadas de Las Charcas (municipio Santiago), con una inversión conjunta de RD$ 387,371,288.41.

Los trabajos incluyeron alrededor de 6 kilómetros lineales de vías, entre ellas Niño Tavárez, Manuel Díaz, calle Principal hacia el tanque de CORAASAN, entrada de Los López, El Naranjo-Cruce de Guayacanal, calles paralelas al nuevo liceo de Las Charcas, calles 3 y 4, accesos a las calles 5A, 5B y 5C, así como las calles 6, 7 y Primera, además de las vías próximas a Ochoa Las Charcas, Los Cuervos, las circundantes al cementerio y Doña Pura.

En Las Charcas también se ejecutaron obras complementarias, como la construcción de dos muros de gaviones en la carretera principal Jánico-Santiago de los Caballeros y un puente tipo cajón en la carretera Las Charcas-La Barranquita.

ASISTENTES

Estuvieron presentes, los ministros, de Obras Públicas, Eduardo Estrella, de Agricultura, Limber Cruz; de Deportes, Kelvin Cruz; la Gobernadora de la provincia de la Vega, Luisa Jiménez; el Senador por la provincia de La Vega, Ramón Rogelio Genao; los directores, del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud y del Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), Agustín Burgos Tejada.

of-am