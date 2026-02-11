El Presidente Abinader inaugura varias obras en San Juan y Azua

Abinader durante inauguraciones de centros educativos este miércoles.

AZUA.- El presidente Luis Abinader encabezó este miércoles la inauguración de varias obras en esta provincia y San Juan, incluidos centros educativos.

En Azua el Mandatario inauguró los liceos Las Yayas de Viajama y el Juan Bautista Díaz Marte así como el Centro Educativo Dominicana Pérez Estepan de Martínez, ubicados en la comunidad de Las Clavellinas.

Asimismo dejó inaugurado el puente sobre el río Viajama–Las Yayas, ejecutado por el Ministerio de Obras Públicas, que fortalecería la conectividad vial y el tránsito seguro de los residentes de la zona.

El lanzamiento de la cuarta edición del Festival del Tomate Azua 2026 y la juramentación del Clúster del Tomate en la República Dominicana, también fueron encabezadas por Abinader.

INAUGURACIONES DE MAS OBRAS ANTES DEL 27

Las actividades en Azua concluyeron con la inauguración del ampliado acueducto, con un nuevo campo de pozos y el equipamiento del sistema, una obra destinada a mejorar el suministro de agua potable en la provincia.

Esta obra beneficiaría a más de cien mil personas. El Presidente dijo que estas inauguraciones continuarán en todo el país para solucionar los problemas de agua y del alcantarillado sanitario.

Abinader agregó además que en las próximas dos semanas, previo al 27 de febrero, se inaugurarán obras de agua potable en Villa Altagracia, Sánchez Ramírez, Navarrete y Monción, continuando posteriormente en Ocoa y muchos otros municipios del país, hasta llegar a final de año.

«Nosotros no solamente hacemos, sino que planificamos para el futuro para no encontrar lo que encontramos nosotros, que no había ningún plan para mejorar el agua, que es salud, en el Gran Santo Domingo», continuó el mandatario.

INAUGURACIONES EN SAN JUAN

En San Juan, el Jefe de visitó la nueva sucursal de La Sirena, como parte del impulso al desarrollo comercial y la dinamización de la economía local.

Dijo que este establecimiento comercial, construido con una inversión de RD$740 millones, genera 106 empleos formales,.

Abinader destacó que su apertura constituye un impulso significativo para la economía del sur, al promover la generación de empleos, fortalecer la competencia y contribuir a mejores precios para los consumidores.

