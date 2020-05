Luis Abinader lograría 46% de votos; Gonzalo Castillo 26% y Leonel 21%

Abinader, Gonzalo y Leonel.

SANTO DOMINGO.- El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader, quedaría delante en las próximas elecciones con 46% de los votos, seguido de Gonzalo Castillo del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) con el 26% y Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo (PF), con 21%, según una encuesta de la firma Datamarket.

El estudio, realizado del 1 al 3 de mayo a nivel nacional, también revela que el candidato presidencial del partido Alianza País (AlPaís) Guillermo Moreno, obtendría el 2% de los sufragios.

A la pregunta: ¿Por cuál de los candidatos a la Presidencia votaría usted si las elecciones fueran hoy? además un 2% dijo que por ninguno de los que están aspirando y otro 2% respondió que no sabía, mientras el 1% lo haría por otro.

El 60 por ciento de los encuestados dijo que está completamente seguro que irá a votar en las elecciones del próximo 5 de julio; el 18% respondió que tal vez no vaya a votar, mientras el 17% expresó que tal vez vaya a ejercer el derecho al sufragio. Un 3% manifestó que está completamente seguro de no ir a votar y el 2% no sabe si irá.

Por quién no votarían?

Datamarket, una empresa registrada en la Junta Central Electoral (JCE), saca a relucir que la tasa de rechazo más alta la tiene el candidato oficialista Gonzalo Castillo, dado que el 44% de los consultados dijo que jamás votaría por él; el 26% respondió que no votaría por Leonel; el 17% no lo haría por Abinader y un 8% no votaría jamás por Moreno.

Sobre la pregunta de una eventual segunda vuelta electoral, el 42 por ciento respondió que no habrá segunda vuelta, mientras el 36% dijo que sí. El 22 por ciento no sabe.

SIMPATÍA POR PARTIDO

Según la medición, el PRM es la organización política que tiene mayor simpatía en la población al alcanzar el 37%, que incluye a militantes, simpatizantes y personas que simplemente se identifican con esa formación.

Le sigue el PLD con el 27%; Fuerza del Pueblo (FP) 7%; Partido Reformista Social Cristiano (PRSC) 6%; Partido Revolucionario Dominicano (PRD) 4% y Alianza País (AlPaís) 2%; Otros, 11% y no sabe 6%.

VALORACIÓN DEL GOBIERNO

Otra pregunta que se hizo a los entrevistados fue sobre su valoración a la gestión de los gobiernos del presidente Danilo Medina. El 33% respondió que han sido muy malo y el 24% lo definió de malo. Sin embargo, el 19% lo considera bueno y el 13% muy bueno, mientras para el 10% han sido regular.

FICHA TÉCNICA

Se realizaron 1,679 entrevistas válidas vía telefónica a ciudadanos mayores de 18 años que confirmaron tener su Cédula de Identidad Electoral y que votan en la localidad donde se le contactó.

La selección fue aleatoria y estratificada, de acuerdo al peso electoral de cada unidad territorial, siguiendo cuotas de género, edad y clase social.

Se diseñó la muestra tras ajustar los datos del registro de inscrito de la JCE (al corte del 11 de marzo del 2020) El universo de esta investigación se estableció en 2,000 encuestas, resultando un tamaño de 1,679 entrevistas válidas.

Los resultados confiables de la encuesta en rango de más/menos (±) 95% de certeza y margen de error ± 2.39%.

