Abinader firma extradición de dominicano imputado en EU
SANTO DOMINGO.- El presidente Luis Abinader ordenó la extradición de un dominicano acusado en Estados Unidos de varios delitos criminales.
Felipe Parra Almonte será procesado en la Corte Superior de Massachusetts por asalto armado con intención de asesinato y agresión con un arma peligrosa.
jt-am
