Abinader felicita al primer ministro de Jamaica por su victoria electoral

Andrew Michael Holness

SANTO DOMINGO.- El presidente de la República, Luis Abinader, felicitó este lunes al pueblo de Jamaica por las elecciones que dieron el triunfo al primer ministro, Andrew Michael Holness, del gobernante Partido Laborista de Jamaica (JLP).

«Felicitamos al pueblo de Jamaica por su jornada democrática del día de ayer y al PM @AndrewHolnessJM por recibir la confianza para un nuevo período», expresó Abinader a través de la red social Twitter.

Una segunda parte del la publicación la expresó en inglés: «We look forward to working together for a strong and integrated Caribbean Region» (Esperamos trabajar juntos por una Región del Caribe fuerte e integrada).

Jamaica es parte de la Mancomunidad de Naciones conformada por 54 países con vínculos históricos con Reino Unido y la organización regional de la Comunidad del Caribe (Caricom).

El primer ministro debe ser elegido por la mayoría de la Asamblea Legislativa y nombrado por el gobernador general.