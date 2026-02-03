Abinader espera que desarrollo de Venezuela ayude a toda AL

Luis Abinader

DUBAI.- El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, afirmó este martes aquí que el desarrollo de Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro por Estados Unidos, de la que este se ha cumplido un mes, ayudará a toda América Latina.

«Venezuela es un país muy rico, y creo que su desarrollo contribuirá al desarrollo de toda la región», dijo Abinader en la Cumbre Mundial de Gobiernos (WGS, en inglés).

El mandatario dominicano participó en una sesión titulada «Crecimiento y centros globales: un nuevo modelo económico», junto al máximo responsable de Dubai Ports World, Sultan Ahmed bin Sulayem.

periodo de transición

Ante la pregunta sobre cómo ve el futuro de Venezuela en esta nueva fase con relación a su país, dijo esperar que espera que «sea un período de transición» para la democracia.

«Ojalá que esto suceda, y que sea beneficioso no solo para el pueblo venezolano, sino para toda la región», exclamó.

Igualmente, hizo referencia a la decisión de reabrir ayer el comercio entre Venezuela y la República Dominicana, suspendido durante dos años, así como el tráfico aéreo y servicios consulares.

En julio de 2024, Venezuela rompió relaciones con República Dominicana porque el Gobierno de Abinader cuestionó el resultado de las presidenciales en las que el ente electoral proclamó la victoria de Nicolás Maduro.

Los gobiernos de Panamá y República Dominicana, junto con los de Uruguay, Argentina, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, Paraguay y Perú, habían manifestado entonces su profunda preocupación por el desarrollo de las presidenciales, y exigieron la revisión completa de los resultados anunciados por el Consejo Nacional Electoral (CNE), que declaró ganador a Maduro, lo que la oposición mayoritaria denunció como «fraudulento».

