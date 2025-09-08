Abinader dice denunciará ante la ONU el «abandono» de Haití
Santo Domingo, 8 sep (EFE).- El presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, adelantó este lunes que durante su comparecencia en la Asamblea General de la ONU a fines de este mes, insistirá en el «abandono» de la comunidad internacional al vecino Haití, sumido desde hace años en una profunda crisis.
«Cuando vaya a Naciones Unidas ahora en septiembre voy a decir y a repetir sobre la comunidad internacional y su abandono a Haití», indicó el gobernante en su rueda de prensa de los lunes.
También tratará la situación «en las conversaciones bilaterales» que mantenga durante la Asamblea General de la ONU, afirmó tras ser cuestionado sobre la advertencia del presidente de Kenia, Wiliam Ruto, de que el mandato de la Misión Multinacional de Apoyo a la Seguridad (MSS) en Haití, que lidera el país africano, vencerá el próximo octubre.
Además, Ruto pidió al Consejo de Seguridad de la ONU que «guíe una transición responsable».
CRITICA QUE LA MISION NO RECIBIERA LOS RECURSOS NECESARIOS
La MSS es una iniciativa solicitada por las autoridades haitianas, liderada por Kenia, respaldada económicamente por Estados Unidos y aprobada en 2023 por el Consejo de Seguridad de la Naciones Unidas.
En sus declaraciones, el presidente Abinader criticó que la MSS no haya recibido los recursos económicos necesarios para su completa operatividad en la empobrecida nación, donde la misión, que activó en 2024, busca apoyar a las fuerzas de seguridad del país isleño en su lucha contra las bandas armadas, que controlan un 90 % de la capital y otras zonas del país.
La MSS está formada por unos 1.000 efectivos, la mayoría de ellos de Kenia.
Según datos de la ONU, Haití registró un aumento del 24 % en los homicidios intencionados en los primeros seis meses del año, alcanzando un total de 4.026 asesinatos.
Además, la violencia de las bandas ha provocado el desplazamiento interno de en torno a 1,3 millones de personas.
