Abinader afirma el Gobierno multiplica la inversión en agua

El presidente Luis Abinader imientras inauguraba este domingo un acueducto en la localidad de Maimón.

BONAO.- El presidente Luis Abinader afirmó este domingo que durante el actual gobierno ha sido multiplicada casi por cuatro la inversión en agua, sector que, dijo, tenía muchos años abandonado.

«Nosotros hemos multiplicado casi por cuatro la inversión que hemos hecho en agua en este gobierno.Y cuando me dicen que eso no se ve, digo no se ve pero se siente. Se siente, y eso es salud», expresó el mandatario durante el acto de inauguración de la ampliación del acueducto de Maimón.

Dijo que desde el Gobierno se trabaja para mejorar la calidad de vida de la gente de manera integral y se está haciendo un enorme esfuerzo para continuar las obras necesarias.

El Mandatario aprovechó este acto en Maimón para enumerar una serie de obras que el Gobierno ha contemplado para los municipios de Maimón y Piedra Blanca, de la provincia Monseñor Nouel.

Dijo que en los próximos 12 meses serán entregados el puente de La Leonora, el hospital municipal, un Centro de Atencion Integral de la Primera Infancia, la circunvalación Maimón–Piedra Blanca así como una serie de obras pequeñas en el municipio de Piedra Blanca.

AGUA POTABLE EN CANTIDAD Y CALIDAD

El director ejecutivo del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), Wellington Arnaud, destacó que con la ampliación el acueducto de Maimón llevará agua potable en gran cantidad y con buena presión a más de 50,000 habitantes, que verán mejorada su calidad de vida.

En esta obra fueron invertidos RD$446 millones. Incluyó la colocación de una línea de aducción en Piedra Blanca y de 14 kilómetros de tubería de 16 pulgadas, entre otras cosas.

El alcalde de Maimón, Misael Luzon, y los comunitarios Cespilo Guerrero y David Israel Polanco agradecieron al presidente Abinader por la obra entregada, a la cual calificaron de histórica.

INAUGURA DESTACAMENTO POLICIAL

Posteriormente, el mandatario acompañado del presidente de la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial (CPADP), Ángel de la Cruz, dejó en funcionamiento un destacamento policial en Maimón, en el cual fueron invertidos más de RD$20 millones.

Tiene dos niveles , una cárcel para hombres y otra para mujeres, cocina-comedor, depósito pertrechos, dormitorio de damas, oficina de investigaciones criminales, baños generales, baños de visitas, depósito, recepción, sala de espera, oficina de recepción de denuncias, baños, dormitorios de hombres, departamento de subcomandante, ayudantía, sala de reuniones, oficina de comandante y dormitorio de comandante.

of-am-sp