Abinader 55.6%, Gonzalo 26.5% y Leonel 14.5%, según encuesta ABC

SANTO DOMINGO.- Luis Abinader, candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) tiene un 55.6% de la preferencia electoral; Gonzalo Castillo, del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), 26.5%; Leonel Fernández, de la Fuerza del Pueblo (FP), 27.6% y otros 3.4%, según los resultados de una encuesta de la firma peruana ABC Marketing divulgados este domingo.

El trabajo de campo de la misma fue realizado del 13 al 16 de mayo en zonas urbanas a nivel nacional mediante entrevistas telefónicas a 1,000 personas en edad de votar, con nivel de representatividad del 80% del padrón electoral. El margen de error de la encuesta es más o menos 2.1% y su nivel de confiabilidad 95%, según dicha empresa.

De acuerdo a este sondeo, el cual fue financiado por el empresario José Manuel Almonte, en un escenario de segunda vuelta Abinader también ganaría a Castillo y a Fernández.

A los entrevistados se les preguntó ¿qué tan seguro está de votar por el candidato elegido anteriormente? En el caso de Abinader un 77.7% dijo muy seguro, un 15.6% seguro, un 3.8% regular, 2.2% algo seguro y 0.7% no opinó, en tanto por Castillo, el 32.2% dijo muy seguro, 35.5% seguro, 13.1% regular, 9.8% algo seguro y 9.4% no opinó. En el caso de Fernández el 23.6% dijo estar muy seguro, 30.3% seguro, 38.2% regular, 7.3% algo seguro y 0.6% no opinó.

Segunda vuelta

A la pregunta ¿en un supuesto escenario de una segunda vuelta, por cuál candidato presidencial votaría usted? En un primero, Abinader alcanzaría un 58.7% frente a Castillo que obtendría un 35.6%, un 5.7% no opinó; en otro, Abinader lograría un 59.8% y Fernández un 35.5%, un 4.7% no opinó y en un tercero, Castillo alcanzaría 35.6% y Fernández 27.6%. Un 36.8% no respondió.

Concurrencia electoral

En la encuesta se preguntó a los entrevistados si concurriría a votar ante las circunstancias que está pasando el país y el 65.3% dijo que sí, el 14.3% que no, 14.5% que lo está pensando y el 4.9% no opinó.

De igual modo, el 76.8% de los entrevistados rechazó que se procure prologar más del 5 de julio la fecha de las elecciones presidenciales, mientras que un 17.8% la favoreció y un 5.4% no opinó.

Desempeño de los partidos

Se les preguntó a los encuestados cómo califican el desenvolvimiento de los partidos políticos en general en esta crisis sanitaria. En el caso del PLD, el 53% la consideró regular, un 21.4% bueno y un 25.6 malo. En relación al PRM, un 48.3% lo entiende bueno, el 33.0% regular y un 18.7% malo, en tanto que para la Fuerza del Pueblo, el 45.6% malo, un 29.9%l regular y el 24.5% bueno.

También se preguntó cuál de las propuestas de los partidos políticos van acorde a la realidad actual del país, el 64.5% considera el cambio que representa el PRM, un 24.3% dice que la continuidad en la ejecución de obras del PLD y un 11.2% se refiere a la experiencia del candidato del partido FP.

