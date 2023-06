Abel Martínez sostiene Gobierno suyo solucionará problemas de RD

SANTO DOMINGO.- El candidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, aseguró este sábado que su prioridad será llevar soluciones a la población, destacando que encabeza el proyecto con mayor experiencia de Estado y con amplia estela de resultados positivos que le preceden.

En un documento de prensa, Martínez manifiesta que la República Dominicana debe volver a una educación de calidad, considerando que actualmente la misma está por el suelo.

Destacó que “hay que fortalecer la formación docente para que los profesores puedan tener habilidades pedagógicas que se traspase a una educación como la necesitamos, porque esa es la base fundamental para que los pueblos crezcan, reorientando el sistema educativo del país”.

“El PLD hizo un gran esfuerzo iniciando con la asignación del 4% para la educación; se construyeron más de 30 mil aulas en el país; se estableció la tanda extendida, el desayuno escolar, la formación docente y hay que retomar todo eso. Hay miles de aulas que este gobierno las encontró en más de un 70% de construcción y no las ha terminado”, indicó.

SEGURIDAD Y JUVENTUD

En Materia de seguridad, afirma que “hay que establecer planes reales y no puede solo basarse en la Policía pues, la misma viene desde la formación en el hogar, de oportunidades que tienen los jóvenes en los barrios. Hay que retornar a un gobierno en el que los jóvenes sientan esperanzas, que puedan crecer y echar pa’lante que podamos vivir en certidumbre y en paz”.

“A la delincuencia hay que darle de frente, pero no llevando tanques de guerra a los barrios; vamos primero a llevar oportunidades a esos jóvenes, que tengan opciones, que no tengan que dedicarse a delinquir porque han visto sus sueños desvanecerse a través del tiempo. Para preservar la seguridad el país necesita reglas claras, pero también debemos poner en práctica políticas públicas en la dirección, no solo de combatir el crimen y el delito, es también prevenirlo”, acotó.

