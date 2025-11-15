Abel llama estudiantes asumir liderazgo para enderezar el país

Abel Martínez junto a estudiantes en Santiago.

Santiago de los Caballeros, República Dominicana.- El dirigente del opositor Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Abel Martínez, destacó la importancia del liderazgo juvenil y su participación social en la tarea de enrumbar a la República Dominicana.

Durante un encuentro con estudiantes de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM) en el alma mater de esta académia, dijo sentirse inmensamente feliz de compartir con ellos anécdotas, experiencias personales y reflexiones sobre distintos tópicos.

Martínez, un ex alcalde del municipio de Santiago y ex expresidente de la Cámara de Diputados, escuchó de los estudiantes inquietudes, propuestas y preocupaciones sobre los desafíos del país.

ROL PROTAGONICO

Resaltó que la juventud dominicana no está para observar desde las gradas sino para asumir un papel protagónico en la construcción del país que desea.

“Los jóvenes no están para que les impongan gobiernos; están para construirlos. Para decidir, no para que decidan por ellos. Y ese rol es clave para renovar la esperanza y el rumbo del país, y para exigir un liderazgo a la altura de esta generación”, enfatizó.

ENUMERA MALES

Martínez, quién aspira a ser presidente de la República en el año 2028, criticó males que afectan a la población dominicana, entre los cuales mencionó el costo de la vida, la falta de oportunidades, la necesidad de transparencia, la importancia de la planificación del Estado y el impacto que tiene la participación juvenil en la toma de decisiones públicas.

an/am/sp