Abaten líderes temida banda haitiana cerca frontera con RD

HAITI.- Un operativo de la Fuerza de Tarea Antipandillas dejó este viernes importantes bajas dentro de la pandilla haitiana 400 Mawozo, en una serie de enfrentamientos registrados en las zonas de Santo, Tabarre y Croix-des-Bouquets, a menos de 60 kilómetros de la frontera dominico-haitiana.

Las primeras informaciones señalan la muerte de Ti-Leon, considerado el segundo al mando de la estructura liderada por Lanmò Sanjou, alias La Muerte sin Día, una de las figuras más violentas y temidas del crimen organizado en Haití.

El choque armado, que se extendió por varias horas, también dejó a varios miembros del grupo criminal muertos y otros heridos, según reportes de prensa locales.

LOS 400 MAWOZO CONTROLA CORREDOR TERRESTRE CON RD

Durante la operación resultó lesionado un piloto de helicóptero de la Fuerza de Tarea Antiterrorista, unidad integrada por contratistas militares bajo un acuerdo del gobierno haitiano con el empresario estadounidense Erik Prince, quien permanece estable.

Los 400 Mawozo mantienen desde hace meses el dominio del corredor terrestre que conecta República Dominicana con Haití por Malpasse, imponiendo cobros ilegales a camiones, autobuses y vehículos que cruzan por su territorio. Las autoridades habrían recuperado armas, incluido un fusil M50, durante la intervención.

MILITARES Y POLICIAS INTENSIFICAN OFENSIVA

Medios haitianos reportan que tanto la Policía Nacional de Haití (PNH) como la Fuerza de Represión de Gangs (FRG) intensifican sus ofensivas contra los grupos armados que controlan vastas zonas de la capital y ciudades del interior.

Hasta el momento no se ha emitido un balance oficial de víctimas ni se ha confirmado el alcance territorial logrado en este nuevo operativo.

