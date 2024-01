ABA celebra su 45 aniversario con múltiples logros sectoriales

Directiva de la ABA

SANTO DOMINGO. – La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) celebró su 45 aniversario, ocasión que aprovechó para resaltar los avances y aportes del sector financiero al desarrollo del país y los proyectos que impulsa.

El programa de actividades conmemorativas fue encabezado por la presidenta del gremio Rosanna Ruiz e inició con una eucaristía en su sede, a la cual asistieron representantes de varios bancos del país.

Ruiz dijo que la asociación fungió como un ente de cohesión de los objetivos comunes de las entidades bancarias, comprometidas con las mejores prácticas y la gestión responsable de los recursos de los depositantes.

“…Ser referente a nivel regional de un sistema de una banca múltiple robusta, solvente, estable y rentable, nos honra y llena de orgullo. Pero, más que nada, nos compromete a seguir adelante”, sostuvo.

Recordó que la Asamblea del gremio incorporó a la ABA una nueva misión institucional en 2020: la de sumar el interés de contribuir a la construcción de una economía más inclusiva, equitativa y sostenible.

Expresó que esa visión permitió potenciar temas relevantes como finanzas verdes, equidad de género, inclusión, educación y digitalización de la banca, agregando una propuesta de valor a los bancos asociados y sus colaboradores.

SOBRE LA ABA

La Asociación de Bancos Múltiples de República Dominicana (anteriormente de Bancos Comerciales) fue creada el 15 de enero de 1979, con Alejandro Grullón como promotor y su primer presidente.

Fue conformada por once bancos, siete de ellos de capital extranjero: Scotiabank, Citibank, Santander, Chase Manhattan, Bank of America, The Boston Bank y Royal Bank.

Las restantes cuatro entidades fueron las locales Banco de Reservas, Banco Popular, Banco del Progreso y Banco Metropolitano.

Agrupa actualmente a los 17 bancos múltiples que operan en la nación caribeña que, en su conjunto, concentran el 88% de los activos del sistema financiero dominicano.

mpv/of-am