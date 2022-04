A-Rod confía en entrar algún día al Salón Inmortales Cooperstown

Álex Rodríguez

NUEVA YORK.- Para nadie puede existir duda alguna que los números de la carrera de Alex Rodríguez, quien por años fue considerado como el mejor jugador del béisbol de Grandes Ligas son dignos del Salón de la Fama de Cooperstown.

Alex Rodríguez tiene un anillo de Serie Mundial, tres premios como Jugador Más Valioso, catorce invitaciones al Juego de Estrellas, diez Bates de Plata, dos Guantes de Oro, un título de bateo y fue tres veces galardonado como Pelotero del Año de MLB. Mientras que sus números totales incluyen 3,115 hits (696 cuadrangulares), 2,086 remolcadas, un promedio de bateo de .295 y un OPS de .930.

Sin embargo, «ARod» fue parte del escándalo de Biogenesis, el peor caso de uso de sustancias de mejoras del rendimiento en la historia de MLB, por lo que recibió la que hasta el momento ha sido la mayor suspensión en la historia de la liga por dicha causa y esa la principal razón por la que sus posibilidades de entrar a la inmortalidad son sumamente escasas, como lo comprobó el hecho de que solo alcanzó 34.3 por ciento en su primer año de elegibilidad en la boleta de votaciones.

Rodríguez sueña con alcanzar la inmortalidad en Cooperstown. ESPN

Rodríguez habló sobre sus deseos de entrar a Cooperstown durante una rueda de prensa, previa a su primera transmisión de la temporada junto a ESPN.

“Espero ingresar algún día. Sería un increíble honor. Estaría sumamente decepcionado si no ingreso, pero si no entro no hay a nadie más que a mí que culpar”, fueron sus palabras al referirse al tema.

Rodríguez necesitaba recibir al menos 296 votos para conseguir el 75 por ciento obligatorio para acceder a la inmortalidad en el béisbol profesional de los Estados Unidos en su primera aparición en la referida boleta de votaciones. Sin embargo, pudo ser testigo de primera mano de que los votantes no olvidan las relaciones con el uso de sustancias prohibidas, por lo que al menos por lo pronto, dejaron fuera a Barry Bonds, Roger Clemens y Sammy Sosa en su último año de elegibilidad, a pesar de que ninguno de los tres tuvo un resultado positivo durante su carrera.

of-am