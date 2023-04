¿A quiénes hay que apoyar en las elecciones de 2024? (OPINION)

El autor es doctor en ciencias químicas. Reside en Santiago de los Caballeros.

POR HUMBERTO CONTRERAS VIDAL

Hay que apoyar y votar por las mejores personas y proyectos. Todos los partidos políticos están integrados por personas. Las personas se organizan atendiendo a sus intereses. Los intereses se venden como mentiras o proyectos posibles. Hay mentiras y personas que se repiten cada cuatro años. Si queremos cambiar es tiempo de cambiar la mentira por la verdad. Es hora de abrazar proyectos creíbles y posibles. Planes cuyos intereses estén orientados al bien común.

Hay que abrazar el concepto de sociedad sana. Los discursos deben tomar como bandera el factor humano. Estructurar una nueva ciudadanía crítica y consciente de su realidad. Que sea la base para el desarrollo económico, social y cultural de la República Dominicana.

Es momento de reconocer que nuestra sociedad está enferma. Nuestros mejores hombres y mujeres de todas las edades deben hacer compromisos urgentes para iniciar ya la curación de la sociedad dominicana.

El desarrollo de la infraestructura dominicana es muy importante. Pero más importante aún es alcanzar el desarrollo de las personas.

Antes de votar en el 2024, conoce a los candidatos. Vota sin marcar ningún candidato cuando no conozcas a nadie. Pídeles a tus candidatos que te hablen de sus proyectos. Pregúntales que piensan hacer cuando ganen. Míralos a los ojos y has que se comprometan a cumplir con lo que dicen, y no olvides nunca lo que te hayan dicho.

Recibe todos los regalos que te den en campaña, y ten presente, que mientras más regalos te dan menos probabilidades habrá de que cumplan con sus compromisos. Toma los regalos de todos los candidatos de todos los partidos; y al final, vota por las personas, proyectos y partidos que tu conciencia te indique están más cerca de la ideología del bien común. O mejor, decídete tú a ser parte de la nueva ciudadanía política que necesita la República Dominicana y lánzate como candidato dentro del partido de tu preferencia.

En el 2024 hay que apoyar a las personas que hayan cumplido con las leyes. Y que se comprometan a desempeñar sus funciones cumpliendo con el marco jurídico que le corresponda dirigir.

¡Es hora de que más hombres y mujeres, sin dinero, y con mayor nivel de honestidad e integridad; se comprometan a alcanzar el poder político por el bienestar de la nación dominicana y de sus propias familias!

