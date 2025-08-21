A petición de Abinader, PRM suspende acto 5 años de gestión

imagen
Luis Abinader.

SANTO DOMINGO.- El Partido Revolucionario Moderno (PRM) suspendió el acto de celebración de sus cinco años de gestión, a solicitud del presidente Luis Abinader.

«Informamos a nuestra dirigencia y militancia que, acogiendo la solicitud que nos hiciere el compañero presidente Luis Abinader, esta dirección nacional ha suspendido el acto de celebración de los 5 años de gestión del gobierno, pautado para el día de mañana», dice el comunicado del PRM.

Mediante carta, el Mandatario hizo la solicitud a la dirección ejecutiva del partido en la que manifiesta  que actualmente están en “tiempo de trabajo” y que deben de seguir “enfocados en las soluciones”.

an/am

2 Comments
Jorge Gari
Jorge Gari
6 minutos hace

Es que no hay obra importante que presentarle al pueblo, este cambio fue de Reversa

El.ñato
El.ñato
6 minutos hace

Pobre tayota no nos deja ni goza. Esto se Jodio.

