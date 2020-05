“A cacerolazos” planean protestar inquilinos durante huelga de alquiler

NUEVA YORK.- La organización Housing Justice For All espera que unos 20,000 inquilinos de Nueva York se unan este 1 de mayo a la huelga masiva de alquileres con la esperanza de presionar al gobernador Andrew Cuomo para que cancele el pago de renta y ofrezca a los residentes ayuda concreta.

Los inquilinos huelguistas piden a Cuomo que emita una orden ejecutiva para detener los pagos mensuales de alquiler, el congelamiento de alquiler para 2020 y vivienda para hasta 92,000 neoyorquinos que en la actualidad no están desamparados.

Los organizadores estiman que entre el 30 y el 50 % de los inquilinos en Nueva York no pagarán el alquiler el viernes, no solo por la huelga, sino porque perdieron sus ingresos tras la orden de cierre de negocios no esenciales del gobernador Cuomo.

Los economistas estiman que 475,000 neoyorquinos podrían perder sus empleos en una crisis financiera similar a la Gran Depresión.

La crisis de salud desencadenó un déficit presupuestario de $ 7 mil millones en la ciudad de Nueva York y un déficit de $ 13 mil millones en el estado de Nueva York, informó Cuomo el jueves durante la sesión informativa diaria.

El mandatario afirmó que su gobierno no tienen la capacidad financiera para ofrecer ayuda para el alquiler.

“Debería pagar el alquiler si puede pagar el alquiler”, dijo Cuomo. “Usted no quiere tener una situación en la que los propietarios ya no puedan dar mantenimiento a los edificios, eso empeoraría todo”.

Pero los defensores de la vivienda esperan cambiar la opinión del mandatario mediante seis acciones específicas:

-Una protesta a las 10:30 a.m. frente a la oficina del gobernador Cuomo en la ciudad de Nueva York, ubicada 633 Third Ave, en Manhattan. La movilización promete respetar el distanciamiento social.

-Y una caravana vehicular a modo de protesta frente al capitolio estatal en Albany.

La Gran Manzana no ha visto huelgas de alquiler coordinadas desde la década de 1930, durante la Gran Depresión, cuando miles de inquilinos en Harlem y El Bronx lucharon con éxito contra el aumento de precios y la negligencia de los propietarios.

Al igual que las históricas huelgas de rentas del siglo XX, que lograron algunas de las primeras leyes de control de rentas en Nueva York, la huelga de este 1 de mayo plantea demandas específicas: La cancelación de alquiler en todo el estado por cuatro meses, “o por la duración de la crisis de salud pública”, el congelamiento del alquiler y la garantía de que cada inquilino tiene derecho a renovar su contrato de arrendamiento al mismo precio.