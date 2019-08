«A Broadway Summer Dream» se presentará en Studio Theater

SANTO DOMINGO.- Studio Theater, conocido como la casa del teatro musical, presenta este jueves 15 de agosto, a las 8:30 de la noche, un concierto de ensueño para todos los amantes de Broadway.

«A Broadway Summer Dream» será un viaje por las hermosas canciones de los musicales más reconocidos alrededor del mundo, con composiciones de Andrew Lloyd Webber, Stephen Sondheim, Lin-Manuel Miranda, Jerry Herman, Tim Rice, Lynn Ahrens, Stephen Flaherty, Jason Robert Brown, Sara Bareilles, entre otros, interpretadas por una orquesta en vivo dirigida por el Maestro Hari Solano.

Con las voces de los solistas Laura Virginia Pernas, soprano dominicana, ganadora del Voice Faculty Award y el Fine Arts Award en el Interlochen Center for the Arts y estudiante del Boston Conservatory at Berklee, actriz en: El Mago de Oz, La Bella y la Bestia Jr., Oliver!, Peter Pan y A Christmas Carol. Y el cantante Jorge Rodríguez, quién regresa a los conciertos luego de presentarse como solista a casa llena con su espectáculo “The Women of My Life”, actor en: La Bella y la Bestia Jr. (Gastón), A Christmas Carol (Topper), Las Siete Palabras (Caifás), La Familia Addams (Largo), coro en las óperas La Bohème y La Traviata.

En «A Broadway Summer Dream» el público vivirá las emociones que sólo el teatro musical y sus canciones pueden despertar en todos sus fanáticos con un recorrido por “El Fantasma de la Ópera”, “Waitress”, “Hamilton”, “Jesucristo Super Estrella”, “West Side Story”, entre otros.

Las boletas pueden ser adquiridas en StudioTickets.do y en la boletería del teatro, ubicado en el 2do nivel de Acrópolis Center.

of-am