Primera Dama desata polémica al decir que en RD «estamos mejor»

Luis Abinader y Raquel Arbaje

SANTO DOMINGO.- La primera dama de la República Dominicana, Raquel Arbaje, ha desatado una polémica en Twitter al afirmar que no es cierto que en el pasado en este país «estábamos mejor que ahora», criterio que de inmediato fue desmentido por usuarios de esta red social.

El comentario original de Arbaje (@raquelarbaje) fue el siguiente:

«A veces escuchamos cosas que no son ciertas, como que en el pasado estábamos mejor que ahora. Hoy en día, tenemos cifras reales que nos muestran la verdad, y que son más importantes que las afirmaciones que se hacen en tribunas o redes sociales.

La verdad es que en el 2021, a pesar de los efectos de la pandemia en la economía, el gobierno del presidente Abinader elevó la inversión pública en niños, niñas y adolescentes al 5.7% del producto interno bruto, un logro que debemos celebrar y aplaudir. Este porcentaje nos sitúa por encima del promedio regional de América Latina y el Caribe, lo que demuestra que el Gobierno está comprometido con la inversión en la futura generación.

Tenemos muchos desafíos por delante, y esto nos obliga a seguir trabajando para que la inversión pública en niñez y adolescencia sea cada vez mayor y más eficiente en la ejecución de políticas públicas. Agradecemos a los ministerios, al @CONANIRDo y al @UNICEFRD por su valioso aporte que nos sirve de estímulo para continuar trabajando por una República Dominicana de mayor bienestar, inclusiva y justa».

INMEDIATAS REACCIONES

Esta declaración de la Primera Dama provocó inmediatas reacciones. La primera de ellas provino de Samil Daniel Castillo (@samildanielc), quien le señaló: «Esos logros no se perciben en el bienestar social de los que viven el día a día en este país. No hay que cegarse tampoco, las cosas funcionaban mejor antes. Llegaron al poder argumentando la excusa del COVID, Ucrania y demás. Ahora cambian el discurso alegando que el tiempo no da».

Arbaje ripostó señalando: «Aquí no nos cegamos, esos hablando con números, bases científicas y acciones concretas . Yo no trabajo para un partido, trabajamos para la nación». Castillo insistió: «Claro que los números se rebaten con números, mi señora. Pero cuando usted presenta altas cifras insinuando que todo está mejor y la realidad social y económica en los barrios y la clase media refleja otra, me lleva a pensar que esas cifras son “cuestionables”. La Primera Dama no emitió escribió más y tampoco se refirió a otros comentarios que le hicieron en la citada red social.

sp-am