Lamentos y criticas genera envío a casa imputados en caso Antipulpo

Wilson Camacho

SANTO DOMINGO.- Reacciones en favor y en contra ha generado la decisión del juez Deiby Timoteo Peguero de variar la medida de coerción de prisión preventiva por arresto domiciliario a los imputados del caso Antipulpo Alexis Medina, Fernando Rosa, Wacal Vernavel Méndez y José Dolores Santana.

El Ministerio Público lamentó la decisión y dijo que la misma «contiene un mensaje lamentable, de que no se entiende la complejidad de estos procesos».

Wilson Camacho, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), aseguró que los casos que el Ministerio Público está presentando no tienen precedentes en la República Dominicana y recordó que son ocho instituciones señaladas, 48 personas imputadas y más de 400 testigos, situación que reviste de complejidad el caso.

Admitió que esta decisión condiciona el proceso blindado que el Ministerio Público había enarbolado y advirtió que el Ministerio Público tomará una decisión sobre el dictamen del juez, quien alega que había pasado el periodo de 18 meses de prisión preventiva en los casos complejos, más el plazo adicional de tres meses dado al Ministerio Público.

Abogado Cándido Simón

La variación de la medida de coerción de prisión preventiva a Medina, Rosa, Méndez y Santana marca el fin del populismo penal en el país, según el abogado Cándido Simón.

Vaticinó que al igual que ha pasado con los imputados en el caso Anti Pulpo, también pasará con otros casos contra la corrupción que procesa la PEPCA.

Valoró la medida como correcta, ya que la ley establece que en los casos complejos los imputados no pueden exceder los 18 meses de prisión preventiva sin que haya una decisión judicial.

“Este es el principio del fin del populismo penal, porque le hicieron creer a la gente que la prisión preventiva es la condena. Esta libertad procedía como procede con otros casos porque la ley establece que en casos complejos el máximo de prisión preventiva sin condena y sin presentar acusación es 18 meses, eso es lo que debía pasar y es lo que pasará con otros casos con características parecidas porque no han presentado acusación”, señaló el abogado.

Sin embargo, aclaró que la variación de la medida de coerción no significa que se haya acabado el caso, porque la Constitución establece la libertad como una regla en los procesos.

También indicó que en esta gestión y en otras del Ministerio Público imponen prisión preventiva “por deporte”.

“Eso que pasó Alexis Medina, Fernando Rosa y José Dolores Santana no significa que el proceso terminó aquí, va a continuar pero sin ellos en la cárcel, porque la Constitución es la que establece que la prisión es la excepción y la libertad la regla. Lo que yo no sé es por qué en esta y en otras gestiones del Ministerio Público si no es con gente presa no se puede”, señaló.