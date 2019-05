7 Palabras, 7 años, 7 meses, 7 días y 7 centavos

Siete es el número excelso en la Biblia. Representa plenitud y perfección. En Jericó, Dios ordenó a Josué marchar siete días, y el séptimo darle siete vueltas a la ciudad, para luego derribar las murallas. Jesús dijo a Pedro que había que perdonar: “No te digo: Hasta siete veces, sino: Hasta setenta veces siete”… sin límite, indefinidamente.

Jesús, como Buda, fue un profeta oral. Nada dejó escrito. Por eso son importantes los evangelistas que recogieron sus palabras, resaltando las últimas, las 7 palabras. Acá se ha creado un ambiente favorable a la libertad tan pronto el Arzobispo Ozoria pronunció la palabra “dictadura”. Los obispos Masalles Pere y Mejía Vallejo, y el Rector de la PUCMM, De la Cruz Baldera amplificaron la prédica del Arzobispo, reforzándose una atmósfera propicia para que la ciudadanía asumiera el Sermón de las 7 Palabras. Anteriormente no ocurría así. En Abril 1972, Fray Vicente Rubio denunció a Balaguer, interpretando la cuarta palabra: “…en la República Dominicana la vida humana vale menos que una cajetilla de cigarrillos Cremas…” de tabaco negro, los más baratos. Montecarlo y Marlboro eran caros. Ni siquiera esa condena del Predicador a Balaguer tuvo el impacto del Sermón de 7 sacerdotes el reciente Viernes Santo, reeditando el mensaje combativo de la Pastoral del 1960.

Ahora Medina muestra desequilibrio. Recientemente se presentó como divino, por encima de los mortales. Tomando como referencia a Dios, dijo: “Porque Dios necesitó 7 días para hacer el mundo. Yo necesito más.” Pudo referirse al 7 diciendo que poco después cumpliría 7 años de ser electo, en Mayo, 2012. Mencionando esos 7 años se auto-incriminaría porque todavía ni siquiera ha cumplido su promesa del primer cuatrienio, de acabar los apagones. Tampoco lo logrará en el año faltante. Danilo no mencionó 7 meses del Gobierno de Bosch, porque también sería auto-incriminatorio. Después de electo, en La Vega, frente a la tumba de Bosch Danilo juró que lo imitaría, haciendo un gobierno “moral y ético”.

Danilo no mencionó sus 7 años como electo, ni 7 meses de Bosch. Tales omisiones son pecados veniales comparados con la afrenta de equipararse con Dios. Además, confundió el Génesis, diciendo que “…Dios necesitó 7 días para hacer el mundo”. Esa falta podría venir desde lejos. En el catecismo aprendimos que el Supremo creó el mundo en 6 días, descansando el séptimo. Quizás grupos políticos de la juventud de Medina no leyeron la Biblia, o la olvidaron. Igualmente pudo ocurrir en sus Círculos de Estudio. Posiblemente, algún leninista infiltrado difundió en los Círculos del PLD, “marxista, no leninista” que “la religión es el opio de los pueblos”.

Después del auto-endiosamiento local, la argentina Cristina Fernández de Kirchner también fue contaminada por la epidemia de sentirse parte de la divinidad. Ella tiene 11 juicios abiertos por corrupción y cinco órdenes de prisión. Estuvo en el banquillo de los acusados este martes 21. Está suelta porque tiene fuero como Senadora. Cristina, contrató un “escritor fantasma” para su testimonio titulado “Sinceramente”. Dijo sobre “su” obra: “El libro no es el Talmud, ni el Corán ni la Biblia”. Se pasó Cristina. Comparó “su” texto con libros sagrados del judaísmo, islamismo y cristianismo. Se auto-proclamó candidata a vicepresidenta para aumentar su blindaje judicial: siendo vicepresidenta, si fuera condenada sólo sería apresada si el Senado incoara un imposible juicio político y la destituyera, como a Dilma. En Roma, cuando emperadores y generales victoriosos eran aclamados triunfalmente, un esclavo mantenía sobre sus cabezas una corona de laurel y les susurraba al oído: “memento mori”, “recuerda que eres mortal”. ¿Debemos aplicar ese recordatorio a Danilo y Cristina? El cristianismo no es politeísta, ni siquiera henoteísta, sino monoteísta.

¿Cuánto tiempo por encima de 7 días necesita Danilo para “hacer el mundo”? Moisés duró 40 años para guiar los judíos hasta la Tierra Prometida. Después del 2020 faltan 24 años para que, en el Bicentenario del 2044, culmine el dominio continuista del PLD que Leonel pronosticó. Danilo cumplirá 8 años sin inaugurar ninguna presa. Recientemente concibió un retrasado plan, a 20 años, para construir 12 grandes presas, para lo cual necesitaría 5 nuevas re-reelecciones. Otra promesa incumplida que Danilo prohíbe mencionar sólo podría lograrse con un milagro: vender electricidad de Punta Catalina a 7 centavos el kilovatio-hora , como prometió en febrero 27, 2017. Repudiemos la re-reelección, el endiosamiento y falsos juramentos.

