La dimensión ética de dos candidaturas

EL AUTOR es escritor y político. Reside en Santo Domingo.

Muchos ciudadanos ven con suspicacia cuando un empresario aspira a ser

presidente de la República; y en cierta medida no dejan de tener razón. No pocos

empresarios han hecho su fortuna a través de una asociación espuria con el poder.

En este año hay dos que aspiran a dirigir los destinos nacionales; y entre ambos

existen grandes diferencias, expresadas básicamente en lo ético como en lo

intelectual.

Empecemos por señalar que los padres de estos dos empresarios dirigentes

políticos vienen de orígenes humildes.

La historia del aspirante por el partido del gobierno, de ser hijo de un barbero, es

la de algunos dominicanos que vienen del polvo y logran hacer grandes fortunas,

aunque sea cierto que no todos cuentan con la misma suerte. En lo que respecta a

Luis Abinader, su padre, el doctor José Rafael Abinader, de orígenes modestos, fue

un reconocido político, empresario, académico e intelectual; quien tras el

fallecimiento de su padre, a muy temprana edad se vio obligado a asumir las

riendas de la familia, al ser el único profesional de siete hermanos.

Si hacemos un breve análisis acerca del patrimonio de ambos aspirantes a la

Presidencia de la República, de inmediato nos daremos cuenta de que tienen

orígenes muy distintos. Si algo le reconoce la sociedad a la familia Abinader y a su

patriarca, José Rafael Abinader, es el origen transparente de su patrimonio,

sumado a la honestidad e integridad en la vida pública y privada. Esto no quiere

decir que el padre de Gonzalo Castillo no sea un hombre honrado y que no le haya

dado a su hijo esos valores que nuestros abuelos nos inculcaban.

José Rafael Abinader fue un funcionario público ético, honesto, eficiente y Luis

Abinader, contrario a su adversario político, es un emprendedor que nunca ha

tenido un escándalo público ni privado.

Las instituciones y empresas de la familia Abinader, iniciadas por su padre desde

los años 80 y continuadas por sus hijos, establecieron un protocolo de no hacer

negocios con el Gobierno, sean estos amigos o desafectos. Es por eso que la

Universidad Dominicana O&M, la principal universidad del país en términos de

matrícula de estudiantes, es la única que no acepta subsidios ni donaciones del

Gobierno. Por igual otras empresas familiares, por ejemplo, Cementos Santo

Domingo, creada por Luis Abinader, continúa con el mismo protocolo.

Esta empresa familiar nunca ha aceptado ser suplidor del Estado ni tampoco el

subsidio a los combustibles que les otorgan a todas las industrias del país.

Cuando Luis Abinader fue miembro del Consejo de Administración de la CCDEE no

aceptó remuneración ni dieta, en tanto concebía que fue a servir a la institución en

un cargo que entendía debía ser honorífico; y bajo esos conceptos, además,

mantenía su independencia de criterios a la hora de tomar decisiones en el

referido organismo.

En el caso de Gonzalo Castillo, viniendo de orígenes humildes, podría destacarse su

emprendedurismo. Él mismo habla de sus inicios como suplidor de equipos de

computadoras; sin embargo, contrario a Luis Abinader, uno de sus principales

clientes siempre ha sido el Gobierno dominicano. En otras palabras, el

emprendedurismo del candidato peledeísta encontró desde su origen un gran pie

de amigo que le dio grandes ventajas frente a otros emprendedores menos

afortunados.

Hay un dato relevante en el gran crecimiento del patrimonio económico de

Gonzalo Castillo. Cuando en el año 2006 Danilo Medina rompió sus relaciones con

Leonel Fernández, encontró refugio en las oficinas de Aero Ambulancia, propiedad

del hoy candidato presidencial, en donde se acomodó en un piso de lujo.

Prácticamente se convirtieron en socios, y de esa manera se estableció como uno

de los principales soportes financieros de Medina.

Al asumir Danilo Medina la Presidencia de la República, uno de los primeros

decretos fue la designación de su socio económico como ministro de Obras

Públicas, que por lo regular ese cargo se le otorga a un recaudador, ya sea del

mandatario o ya del partido, a fin de que pueda compensar a los amigos que fueron

solidarios cuando el candidato estaba falto de recursos económicos. Recordemos

que Víctor Díaz Rúa era secretario de finanzas del PLD cuando éste retornó al

poder en el año 2004 y fue designado ministro de Obras Públicas por el entonces

presidente Leonel Fernández, y los detalles de esa historia son bien conocidos.

En el Ministerio de Obras Públicas, siendo la pieza clave del presidente Medina,

Gonzalo actuó por la libre, a sus anchas; y se habla de muchas acciones non santas

que le favorecieron a nivel patrimonial. Además, siendo Ministro construyó

muchas obras a través del consorcio Odebrech, firmando varios adendas a los

contratos, mecanismo usado por la empresa brasileña para sobrevaluar las obras y

pagar los sobornos. Debe entenderse, que el súper Ministro de Danilo Medina no

ha sido llamado oficialmente a responder en este caso de corrupción internacional,

porque quien investigó el entramado de corrupción forma parte del mismo círculo

del candidato de la cúpula del PLD.

Como es de conocimiento público, las dos empresas más importantes del señor

Gonzalo Castillo, Helidosa y Aero Ambulancia, tienen como su principal cliente

nada menos que al Gobierno dominicano, por lo que la mayoría de empleados

públicos le pagan una iguala a Aero Ambulancia. Además, se sabe que Danilo

Medina, desde su primer viaje al exterior como presidente, viaja en un avión

propiedad de Helidosa, de Gonzalo Castillo. Muchos se preguntan, ¿Viaja de bola el

presidente o le contratan el avión al socio?

De igual manera, si nos vamos al proyecto turístico inmobiliario adquirido al Banco

de Reservas en la provincia de Barahona, encontraremos que los principales

adquirientes de esas unidades turísticas eran contratistas del Ministerio de Obras

Públicas, y donde también usó los equipos y recursos humanos del Ministerio que

dirigía para realizar mejoras en caminos y carreteras cercanas al proyecto.

Vender o hacer negocios con el gobierno no es necesariamente ilegal ni anti ético;

todo depende de si se respeta o viola la ley 340-06, de Compras y Contrataciones

de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones,

Lo que sí dicen las historias de los candidatos es que hay dos comportamientos

distintos en la forma de ver y accionar de ambos empresarios y aspirantes a la

Presidencia de la República: por un lado, el opositor Luis Abinader, al que no hay

manera de cuestionarle el origen de sus recursos y quien nunca ha hecho negocios

con gobierno alguno; y el del señor Gonzalo Castillo, que su fortuna ha provenido

de contratos con su gobierno, y muchos de estos han sido seriamente cuestionados

por su falta de transparencia.

