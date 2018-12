Profesional culpa a peledeístas de severa escasez de agua en la RD

NUEVA YORK.- El director ejecutivo de la corriente de Luis Abinader Presidente en esta ciudad, ingeniero René Mateo, opinó que la escasez de agua en la República Dominicana se debe a que en 18 años de gobierno, los miembros del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) no han elevado la capacidad de almacenamiento de este líquido,.

Entrevistado aquí, Mateo declaró que actualmente el país dispone sólo de un 9% del agua necesaria, cuando debería ser de un 40% para garantizar el suministro a la población.

Cuestionó una propuesta hecha recientemente en Santiago por el director general del Instituto Nacional de recursos Hidráulicos (INDRHI), Olgo Fernández, de que sea suscrito un “pacto por el agua” para construir doce grandes presas a un costo superior a los 100 mil millones de pesos. A su juicio, lo expresado por este funcionario durante un seminario internacional del CODIA Regional Norte, es “altamente demagógico” ya que en sus 14 años en el INDRHI, seis de ellos como director, “su gran hazaña ha sido pagar nóminas”.

Destacó que el autor original de esa propuesta es el aspirante presidencial Luis Abinader, quien la hizo el pasado 16 de octubre en una exposición titulada “Cambio en el Sector Agua, Diagnósticos y Soluciones”, presentada en Santo Domingo a representantes de medios informativos.

Mateo, quien es ingeniero agrónomo con un máster en geología y manejo de agua y suelos, afirmó que en la actualidad el sector agua de la República Dominicana se encuentra en una crisis alarmante ya que sigue la degradación de la calidad y la inseguridad en el suministro.

Indicó que el racionamiento afecta a todas las comunidades del país debido a que los gobiernos del PLD no han entendido que el derecho al agua no es una cuestión de ocasión sino un servicio constante y de calidad y no han hecho la debida inversión en innovación tecnológica por lo que la eficiencia en el uso del recurso es de un 38% es decir se desperdicia más del 62% del agua servida.

Dijo que el país se encuentra en la clasificación de “stress hídrico crónico” ya que la demanda supera el 56% de la disponibilidad, valor éste sumamente elevado.

Resaltó que Abinader propuso la construcción de seis presas para elevar la capacidad de almacenamiento en un 20% en cuatro años.