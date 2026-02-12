236 dominicanos presentes en los entrenamientos de la MLB

La temporada de las Grandes Ligas se encuentra a la vuelta de la esquina. El pasado martes 10 de febrero fue la fecha de presentación de lanzadores y receptores a los entrenamientos de primavera, lo que marca, formalmente, el inicio de la pretemporada de las Grandes Ligas.

Sin embargo, es importante destacar que, desde hace días, varios jugadores de posición también se han presentado en sus equipos para iniciar temprano con su preparación de cara a la campaña 2026.

Hablando propiamente de la escuadra dominicana, se espera que unos 236 quisqueyanos estén presentes en los entrenamientos, algunos de cara a ocupar puestos ya ganados en sus equipos, mientras otros estarán buscando ganarse una posición dentro de los rosters de 25 jugadores.

Machado y Tatis Jr. son parte de la escuadra dominicana que estará en los entrenamientos primaverales. Orlando Ramirez/Getty Images

De acuerdo con un reporte de Nathanael Pérez Neró de Diario Libre, en total hay 147 peloteros en la nómina de 40 hombres entre los 30 equipos de MLB, incluidos 15 dominicanos que fueron protegidos para que no fuesen elegidos en el Draft de Regla 5.

A dicho grupo se suman 89 jugadores que han sido invitados a los entrenamientos para ganarse una posición, lo que totaliza los mencionados 234 peloteros que verán acción durante la pretemporada.

Ese número, obviamente, bajará de forma significativa cuando llegue el momento de definir los rosters de 25 peloteros para el Día Inaugural de la temporada 2026.

República Dominicana inició la pasada campaña con 100 peloteros en los rosters de los 30 equipos, liderando al grupo de jugadores internacionales como cada temporada desde 1995, cuando inició a llevarse el conteo oficial de jugadores nacidos fuera de los Estados Unidos que ven acción en Grandes Ligas.

of-am