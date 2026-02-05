20 años de prisión por violar a embarazada en Los Alcarrizos

SANTO DOMINGO. – A partir de las pruebas presentadas por el Ministerio Público, un tribunal de Santo Domingo condenó a 20 años de prisión a un hombre que violó sexualmente a una embarazada, el 22 de febrero de 2025 en el municipio de Los Alcarrizos.

Arsenio Fragoso fue declarado culpable de violar los artículos 331, 382 y 383 del Código Penal Dominicano así como los artículos 83 y 86 de la Ley 631-16 sobre Control y Regulación de Armas, Municiones y Materiales Relacionados.

El Ministerio Público estableció que el acusado interceptó a la víctima —con 33 semanas de embarazo— y a su hija de cuatro años, mientras caminaban frente a un cementerio del sector La Piña cerca de las 7.00 de la noche.

AMENAZÓ A LA MUJER CON UN ARMA BLANCA

De acuerdo con la acusación, el agresor las amenazó con un arma blanca, tipo puñal, y obligó a la mujer a entrar al camposanto, donde la agredió sexualmente en presencia de la niña.

El expediente, elaborado por la fiscal Nancy Ovalle, detalla que, tras cometer el abuso, el procesado colocó un arma a la víctima en el abdomen, y le sustrajo una tableta electrónica.

La sentencia fue dictada por los jueces del Cuarto Tribunal Colegiado, Julio de los Santos Morla, Clara Yoselin Rivera y Sandra Josefina Cruz, quienes acogieron las pruebas aportadas por el Ministerio Público.

Entre estas figuran el certificado médico y psicológico, así como el testimonio de la afectada.

Por decisión del tribunal, el procesado cumplirá la sentencia en el Centro de Privación de Libertad (CPL) La Victoria.

agl/of-am-sp