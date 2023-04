19 mujeres han sido asesinadas en Dominicana en últimos cien días

Mayra Jiménez, ministra de la Mujer, durante una entrevista concedida al programa D´Agenda.

SANTO DOMINGO.- En los últimos cien días 19 mujeres han perdido la vida a manos de sus parejas o exparejas en la República Dominicana, informó la ministra de la Mujer, Mayra Jiménez.

Las estadísticas, aunque preocupantes, traen consigo un aliciente y es el de que las mismas van disminuyendo. “El promedio de mujeres en República Dominicana que perdían la vida, producto de la violencia de género, era 130 entre el 2015 y el 2020. Hemos bajado un poco esa cifra, pero yo no me conformo con eso”, declaró la funcionaria durante una entrevista concedida al programa “D´Agenda que conduce Héctor Herrera Cabral.

(El dato de las 19 mujeres muertas no incluye el asesinato la noche de este sábado de la locutora Chantal Jiménez, de 25 años, de un disparo que le hizo su expareja Yensi Graciano, de 35 años de edad).

EMBARAZOS DE ADOLESCENTES

Las Ministra de la Mujer dijo confiar en que la cifra irá disminuyendo, pero recordó que “es un tema cultural serio, muy agravado en la República Dominicana, como también son los embarazos en adolescentes y las uniones tempranas que es una forma extrema de violencia, porque las niñas y adolescentes hay que cuidarlas”.

“Porque no solo son hijas del fiscal, de su Papá y su Mamá, son hijas suyas, y como tal hay que mirarlas y protegerlas, porque son niñas que inician una relación sexual a temprana edad, lo que constituye una violación, porque no se trata de una relación de pareja, ya que dañan su futuro, las niñas no pueden estar trayendo niños al mundo”, dijo la funcionaria, indignada-

Propugnó porque se imparta la educación sexual y reproductiva, sobre el tema, del cual –dijo- hay muchos tabúes en la sociedad.

Dijo que está probado que los países que han logrado resolver esos problemas los han hecho con educación.

Resaltó que la violencia daña a toda la sociedad, y por ello se necesita formar con otros valores.

